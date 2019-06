1 de 6

El 15% de la cerveza que se bebe en España (unos 50 litros por persona y año) es cerveza sin alcohol. Son muchas las personas que piensan que la cerveza sin o 0,0 no es cerveza. Que estamos ante un producto de menos calidad. Que no sabe a cerveza. Sin embargo, la realidad es que su consumo ha ido incrementándose con el paso de los años al tratarse de una alternativa para aquellas personas a las que les gusta esta bebida pero no quieren tomar alcohol.

En realidad, la cerveza sin alcohol sí que tiene un poco de alcohol. En concreto, según la legislación, esta variedad puede llegar a alcanzar hasta un 0,9% de volumen. Además, tal y como señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las bebidas que tengan menos de 1,2% de alcohol no tienen la obligación de poner en la etiqueta el porcentaje que llevan. Así, las única variedad que no tiene absolutamente nada de alcohol es la cerveza 0,0.

Un panel de siete expertos de esta organización ha analizado cuáles son las mejores cervezas sin y 0,0 del supermercado. "En nuestro análisis revisamos el etiquetado, valoramos la composición, en particular la adición de aditivos, aromas y azúcares. Comprobamos contenido de extracto seco, contenido real de alcohol y gas. También tenemos en cuenta si los productos cuentan con sulfitos y pesticidas. Por último, un panel de degustadores expertos en cerveza valora cada producto".