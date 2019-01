1 de 8

Los aguacates tienen una fama que no se merecen. Se trata de una fruta que se cultiva tradicionalmente en climas tropicales (aunque también en zonas con clima mediterráneo) y que, como el resto de frutas, no engorda. Es cierto que se trata de un alimento con un alto contenido en grasas monoinsaturadas. Pero no todas las grasas son malas. Ocurre igual con los frutos secos: pese a ser alimentos altamente calóricos, no sólo no engordan, sino que son una buena herramienta para combatir el sobrepeso y la obesidad por su alto contenido en fibra, tal y como ya contamos en EL ESPAÑOL. Y no, tomar fruta por la noche no engorda.