Imagen del chorro polar que continuará desplazándose hacia nuestra geografía en los próximos días. Meteored

Los meteorólogos avisan: los otoños en España en 50 años serán como los de Marruecos y un 15% menos lluviosos

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich señala que en 2050 el clima de Madrid se parecerá al de Marrakech y el de Barcelona al de Adelaida. Las ciudades del hemisferio norte se desplazan climáticamente unos 1.000 kilómetros hacia el sur, a un ritmo medio de 20 kilómetros por año. En Europa se prevén subidas medias de temperatura de 3,5 ºC en verano y de 4,7 ºC en invierno, reduciendo la estacionalidad térmica global. Las proyecciones para los otoños españoles en 2050 apuntan a temperaturas entre 2 ºC y 3 ºC más altas, menos días de lluvia y DANAs más extremas.

El otoño tradicional, con hojas caídas, primeras heladas y lluvias suaves, tiene ya los días contados en la meseta y en el interior peninsular, según un estudio internacional que traslada el clima de las grandes ciudades hacia latitudes subtropicales.

El trabajo, publicado en la revista PLOS ONE por investigadores suizos del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich y liderado por Jean-François Bastin, analizó 520 grandes ciudades del mundo para comparar su clima actual con el previsto en 2050.

Los resultados dibujan un mapa muy llamativo: el clima de Madrid en 2050 se parecerá al que hoy tiene Marrakech (Marruecos), Barcelona adoptará el perfil térmico actual de Adelaida (Australia) y Londres será similar al que tiene ahora Barcelona.

En términos climáticos, las ciudades del hemisferio norte se desplazan de media unos 1.000 kilómetros hacia el sur, a un ritmo cercano a 20 kilómetros por año, lo que equivale a que el clima subtropical avance hacia el norte.

Inviernos cada vez más cálidos

En Europa, tanto los veranos como los inviernos serán más cálidos, con subidas medias de 3,5 ºC y 4,7 ºC, respectivamente. El invierno se calienta más que el verano, y la estacionalidad térmica también se reduce a escala global.

El modelo principal evalúa el horizonte de mitad de siglo bajo un escenario moderado de emisiones (RCP 4.5). Aun así, el 77% de las 520 ciudades se parecerá más al clima actual de otra urbe que al suyo propio.

Barcelona vería subir su temperatura media anual 2,5 ºC y la máxima del mes más cálido, 3,4, según el mapa interactivo del estudio. El resultado sería un clima parecido al que tiene Murcia.

El estudio no aísla el otoño, pero describe el patrón general: máximas y mínimas más altas, estaciones húmedas más lluviosas y secas más áridas. Todo ello apunta a un otoño más cálido y menos previsible en el interior peninsular.

Otro estudio, de los meteorólogos de eltiempo.es, proyecta para 2050 otoños con temperaturas entre 2 ºC y 3 ºC más altas, máximas de hasta 42 ºC, menos días de lluvia y danas más extremas, vinculadas a un Mediterráneo más cálido.

El cambio ya asoma en los balances de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): el otoño de 2025 fue muy cálido y seco, con 15,4 ºC de media, uno más de lo normal, y el 83% de la lluvia habitual.

A más largo plazo, hacia la década de 2070, la tendencia climática agrava el déficit hídrico otoñal hasta rondar el 20% en escenarios sin mitigación, aquellos en los que las emisiones de gases de efecto invernadero no se frenan.

Los autores proponen que cada ciudad mire a su análoga: Londres, a Barcelona, que importó agua por 22 millones de euros en la sequía de 2008 y después controló el riego de parques y el nivel de las fuentes.

Los investigadores aclaran que no presentan una nueva proyección, sino una forma de visualizar datos complejos, y admiten una elevada incertidumbre en los modelos; aun así, el rumbo es claro: todas las ciudades tienden a desplazarse hacia el subtropico.