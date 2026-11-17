Los meteorólogos avisan: dentro de 30 años los otoños en España serán con más días secos pero más danas extremas

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un estudio de eltiempo.es proyecta que hacia 2050 los otoños en España tendrán temperaturas entre 2 y 3 ºC más altas, registrando máximas extremas de hasta 42 ºC. El número de días sin lluvia aumentará considerablemente, afectando especialmente a regiones como Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Andalucía y Baleares. El rápido calentamiento del mar Mediterráneo aportará más humedad y energía a las tormentas, lo que propiciará el desarrollo de DANAs más extremas e intensas. Las proyecciones de la AEMET confirman que el futuro climático de España combinará una menor precipitación media global con un mayor riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones.

El otoño que conocemos, con sus lluvias templadas, el olor a tierra mojada y las setas, cambiará de cara. Hacia mediados de siglo, España vivirá otoños con más días secos, pero con danas más extremas, según las proyecciones climáticas.

Lo advierte un estudio de los meteorólogos de eltiempo.es, que han proyectado el clima de España hasta 2050. Su retrato de noviembre de ese año rompe con la suavidad actual: más calor, más noches tropicales y bastante menos lluvia.

Las máximas otoñales serán entre 2 y 3 ºC más altas que las actuales, y las noches tropicales aumentarán. Los picos extremos podrían llegar a los 42 ºC en Sevilla, 40 en Córdoba y 36 en Zaragoza y Murcia.

Además, se encadenarán hasta 15 días seguidos de los actuales días más cálidos en la Meseta Norte y 17 en la Sur. Madrid, Bilbao y Valencia, por su parte, tocarían incluso los 35 ºC en pleno mes de noviembre.

Menos días de lluvia

La otra cara de la moneda es la lluvia. Según el estudio, más del 80% de los días de otoño en la Sevilla del futuro no lloverá, y el descenso de las precipitaciones se notará sobre todo en Andalucía.

En el conjunto de la Península y de Baleares habrá menos días de lluvia que a finales del siglo pasado: entre siete y diez menos en Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia, que será la comunidad más afectada.

De los 91 días del otoño, en 2050 podría no llover en 71 de ellos en el este de Cataluña y Baleares, en 72 en la cuenca del Tajo y entre 74 y 76 en el Guadiana y Andalucía.

Asimismo, será normal que en el Guadalquivir no llueva durante 13 días seguidos, y unos 17 días en Huelva y Baleares. Son rachas secas que contrastan con los episodios de lluvia torrencial que, según los modelos, también se intensificarán.

El motor de esa paradoja es el Mediterráneo, que se calienta más rápido que la media global. Antes de 2050 ya habrá subido más de 1,25 ºC respecto a finales del siglo pasado en el entorno de las Baleares.

Un mar más cálido aporta humedad y energía a las tormentas. Los científicos han observado más episodios convectivos, como las danas, en el Mediterráneo, sobre todo a finales de otoño, y los vinculan probablemente con el calentamiento del mar.

Las proyecciones climáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del informe CLIVAR-Spain coinciden: menos lluvia media durante el siglo, pero más precipitaciones extremas y mayor riesgo de inundaciones desde el horizonte 2041-2070, con los primeros aumentos ya en el periodo 2021-2040.

La dana de Valencia de octubre de 2024 es un ejemplo reciente. Un estudio de la Universidad de Valladolid y AEMET, publicado en Nature Communications, concluyó que el Mediterráneo cálido elevó el vapor disponible y la energía potencial convectiva.

Los meteorólogos recuerdan que un Mediterráneo cálido no provoca por sí solo una dana: hace falta que coincida con una depresión y aire frío en altura. Pero el escenario apunta a otoños más secos, cálidos y, a veces, violentos.