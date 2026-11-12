Durante la segunda mitad de la semana, la borrasca Bruna tenderá a modificar su posición. eltiempo.es

Los meteorólogos avisan: del 12 de noviembre hasta el 15 España tendrá máximas de hasta 20 ºC en pleno otoño

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LO ESENCIAL Las claves España vivirá días de temperaturas suaves en pleno noviembre, alcanzando máximas de más de 20 ºC en el sur y el litoral mediterráneo. La borrasca Bruna perderá fuerza, reduciendo la intensidad de las lluvias, aunque la llegada de frentes atlánticos mantendrá la inestabilidad en varias comunidades. En el interior peninsular los termómetros oscilarán entre los 14 y 19 ºC, acompañados de noches más cálidas de lo habitual para la época. Canarias afrontará un nuevo aumento de la inestabilidad con lluvias fuertes, vientos intensos y temporal marítimo por el impacto de Bruna y Charles.

España encara la segunda mitad de la semana con un respiro relativo tras varios días de temporal. La previsión de los meteorólogos apunta a lluvias menos persistentes desde el jueves, pero también a temperaturas suaves para ser noviembre.

La borrasca Bruna cambiará de posición y perderá parte de su influencia sobre la Península. El debilitamiento progresivo del río atmosférico reducirá previsiblemente la intensidad de las precipitaciones, aunque la circulación atlántica seguirá enviando frentes y mantendrá la inestabilidad.

El escenario dibuja un otoño todavía húmedo, pero sin una irrupción generalizada de aire frío. En amplias zonas del sur y del litoral mediterráneo, las máximas podrán superar los 20 ºC, según apunta Mario Picazo, de eltiempo.es.

El contraste será más acusado en el interior, donde los termómetros se moverán generalmente entre los 14 y los 19 ºC. Los pasos frontales podrán provocar bajadas puntuales, aunque no se espera un episodio de frío invernal en noviembre.

Un ambiente aún más inestable

Las lluvias seguirán presentes en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. Serán, en principio, menos intensas que durante los primeros días de la semana, cuando Bruna y otros sistemas asociados han dejado precipitaciones abundantes en varias comunidades.

En el centro peninsular, incluida la Comunidad de Madrid, se alternarán las nubes con algunos claros y episodios de lluvia intermitente. El Cantábrico y los Pirineos tampoco quedarán al margen de los chubascos durante estos próximos días.

En cambio, el litoral mediterráneo y Baleares disfrutarán de más ratos de sol. Allí el tiempo será variable, con precipitaciones menos frecuentes que en la mitad occidental, aunque la evolución de los frentes todavía puede introducir cambios por ahora.

El pronóstico resume el cambio de tendencia con una frase: "disminución de la intensidad y persistencia de las precipitaciones". No significa, sin embargo, que vaya a instalarse la estabilidad: nuevos frentes podrían mantener el ambiente revuelto en numerosas comunidades.

Canarias tendrá una evolución distinta. Después del temporal previsto durante el fin de semana, lunes y martes podrían traer una tregua, antes de que la inestabilidad vuelva a ganar terreno desde el miércoles en todas las islas del archipiélago.

El archipiélago podría registrar entonces lluvias localmente fuertes y rachas intensas de viento. Protección Civil ya ha advertido del impacto de Bruna y Charles, con precipitaciones persistentes, viento muy fuerte y temporal marítimo en las islas también.

El ambiente templado tendrá especial presencia durante las noches, que serán más cálidas de lo habitual para estas fechas. La llegada de aire atlántico húmedo y templado ayudará a frenar los descensos térmicos propios de mediados de noviembre peninsular.

La tendencia encaja con el análisis semanal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que preveía temperaturas "claramente superiores a las habituales" entre el 9 y el 15 de noviembre. El organismo también anticipaba lluvias en buena parte peninsular, especialmente en el oeste actual.

Por su parte, la meteoróloga de Meteored Andrea Danta considera que durante el jueves Bruna y Charles seguirán condicionando el tiempo, con lluvias que se extenderán por buena parte del país y un ambiente todavía muy inestable.