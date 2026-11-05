Los meteorólogos avisan: desde el domingo 8 llega a España un aumento de las temperaturas con máximas de hasta 25 ºC

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LO ESENCIAL Las claves Una masa de aire frío de origen polar continental provoca un descenso pronunciado de las temperaturas y heladas generalizadas en la Península. Capitales como Ávila, León y Teruel registrarán mínimas de hasta 2 ºC bajo cero, mientras que Soria podría alcanzar los -4 ºC. A partir del fin de semana las precipitaciones suavizarán las madrugadas y la llegada de una dorsal el domingo podría elevar las máximas hasta los 25 ºC. Una DANA causará lluvias intensas en el Mediterráneo y provocará nevadas débiles en los Pirineos a partir de los 1.500 metros.

El primer golpe invernal de noviembre ya está sobre España. Una masa de aire muy fría de origen polar continental ha comenzado a entrar en la Península y provocará un descenso pronunciado de las temperaturas y heladas nocturnas generalizadas.

La previsión de la meteoróloga de eltiempo.es Marta Almarcha advierte de que el frío no se limitará a las tardes. Las madrugadas serán especialmente frías y podrían registrar heladas en varias capitales, así como en amplios sectores de la Meseta Norte y Sur.

Esta situación responde a una configuración atmosférica particular. Un potente anticiclón de bloqueo se sitúa sobre las islas británicas, mientras la borrasca Agneta afecta a Italia y al Mediterráneo oriental, favoreciendo la canalización de vientos desde el nordeste europeo.

Ese pasillo de vientos permite que el aire polar continental avance hacia la Península. Las temperaturas ya han empezado a bajar y la tendencia continuará durante los próximos días, con descensos más marcados en el oeste y el sur.

Una subida de las mínimas

Este miércoles, las máximas volverán a descender en puntos del oeste y del sur peninsular. Un día después, el jueves, el termómetro seguirá cayendo en el tercio sur, donde la entrada de aire frío se dejará notar con fuerza.

A partir del jueves comenzarán a producirse ascensos en el resto del territorio, aunque serán muy ligeros. En las horas centrales del día apenas se percibirá un cambio significativo, por lo que la sensación de invierno seguirá muy presente.

La madrugada del miércoles será todavía más fría. Se esperan heladas débiles en zonas de montaña del norte peninsular, pero también podrían producirse en la Meseta Norte y no se descartan en la Meseta Sur, con mínimas muy bajas.

Ávila, León y Teruel podrían registrar mínimas de 2 ºC bajo cero. En Soria, la situación podría ser todavía algo más severa, ya que no se descarta que el termómetro llegue a bajar hasta los 4 ºC bajo cero.

El jueves se espera un aumento de la nubosidad, acompañado de abundantes nieblas en el interior peninsular. Esta circunstancia hará que las mínimas suban en muchas zonas, aunque volverá a ser una madrugada fría y se repetirán las heladas.

Las heladas del jueves afectarán a las zonas de montaña del norte peninsular y a la Meseta Norte. El viernes, sin embargo, las temperaturas volverán a bajar en muchas áreas, prolongando el episodio frío antes del fin de semana.

Para el sábado y el domingo se prevé un aumento de la nubosidad y de las lluvias. Estas precipitaciones provocarán que las mínimas suban de forma más generalizada y notable, suavizando el frío intenso que habrá dominado la semana.

Además, la meteoróloga no descarta que el domingo avance una dorsal sobre España. Ese día sí podría producirse un aumento más notable de los termómetros, con máximas que podrían alcanzar los 25 ºC en algunos puntos del país.

Paralelamente, una DANA dejará lluvias intensas en zonas del Mediterráneo. La combinación de lluvia y frío bajará la cota de nieve, con nevadas débiles en Pirineos desde los 1.500 metros este miércoles y desde los 1.800 metros el jueves.