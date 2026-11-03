Imagen de archivo de un mapa en el que se observa una anomalía de temperatura. Tropicaltidbits.com Tropicaltidbits.com

Los meteorólogos lo confirman: los termómetros en España alcanzarán los 45 ºC de forma habitual en verano en 2070

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio publicado en PNAS advierte de que el calentamiento global expulsará a entre 1.000 y 3.000 millones de personas de su nicho climático histórico en 50 años. Para 2070, un 19% de la superficie terrestre alcanzará una temperatura media anual superior a los 29 ºC, unas condiciones extremas que hoy solo soporta el 0,8% del planeta. El sur de la Península Ibérica se enfrenta a un clima similar al sahariano, con veranos que podrían superar habitualmente los 45 ºC o 50 ºC, amenazando la agricultura, el turismo y la salud. Los científicos destacan que reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero recortaría de forma drástica la población expuesta a estas temperaturas extremas.

Los veranos del sur de España podrían parecerse cada vez más a los del Sáhara. Es la advertencia de un estudio científico que sitúa a miles de millones de personas fuera del clima donde la humanidad ha prosperado históricamente.

La investigación, publicada en 2020 en la revista PNAS y liderada por Chi Xu, de la Universidad de Nankín, introduce el concepto de "nicho climático humano": el rango de temperaturas en el que las sociedades han vivido durante milenios.

Durante los últimos 6.000 años, la mayoría de la población se ha concentrado en regiones con una temperatura media anual de entre 11 y 15 ºC, con un segundo pico menor, situado entre los 20 y los 25 ºC.

Marten Scheffer, de la Universidad de Wageningen y coordinador del trabajo, sostiene que ese patrón constante refleja probablemente límites fundamentales de lo que los humanos necesitan para sobrevivir, pese a los avances tecnológicos y a la capacidad de adaptación.

Las zonas más afectadas

El problema es que el calentamiento desplaza ese nicho hacia los polos. En un escenario de altas emisiones, según el modelo, la temperatura que experimentará una persona media cambiará en medio siglo más que en los últimos seis milenios.

Las cifras impresionan. Según el estudio, entre 1.000 y 3.000 millones de personas quedarían fuera de ese rango en medio siglo, y cada grado adicional de calentamiento sacaría del nicho climático a otros mil millones de habitantes del planeta.

En el peor escenario, un tercio de la humanidad viviría con una temperatura media anual superior a 29 ºC, hoy presente solo en el 0,8% de la superficie terrestre, sobre todo el Sáhara. En 2070 sería ya el 19%.

El Sáhara es un ejemplo extremo de lo que implica el calor sostenido. Allí, las máximas diurnas alcanzan y superan los 50 ºC, un entorno donde la agricultura, el trabajo al aire libre y la vida cotidiana quedan limitados.

Las zonas más expuestas son África, India, Oriente Próximo, Sudamérica, el sudeste asiático y el norte de Australia. Pero el calor extremo no entiende de fronteras, y el sur de la Península Ibérica observa esas proyecciones con cierta inquietud.

En España, un clima sahariano amenazaría seriamente el modo de vida actual. Jornadas con máximas próximas o superiores a 50 ºC obligarían a replantear los horarios laborales, viviendas, consumo de agua y energía y la salud de los mayores.

La agricultura sería uno de los sectores más golpeados. Los cultivos del sur peninsular dependen de unas temperaturas y de unas reservas de agua que un clima desértico pondría en apuros, igual que a quienes trabajan a la intemperie.

El turismo, motor económico de buena parte del litoral andaluz y mediterráneo, tampoco saldría indemne. Veranos casi inhabitables podrían desplazar los viajes hacia primavera y otoño, o hacia destinos más septentrionales, y transformar por completo el calendario de visitantes.

Los autores subrayan que no se trata de un destino inevitable. Su escenario de altas emisiones es el más extremo, y recortar con rapidez los gases de efecto invernadero reduciría drásticamente el número de personas expuestas a estas temperaturas.