Ya llega el cambio de tiempo a España: Aemet confirma la fecha en la que se marchan las borrascas y da tregua la lluvia

Un arcoiris se deja ver al paso de la borrasca Leonardo por Almería. Marian León / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Leonardo dará una breve tregua este viernes, pero el sábado llegará la borrasca Marta con lluvias intensas, especialmente en Andalucía y Extremadura. Marta provocará acumulaciones superiores a 80 litros por metro cuadrado en algunas zonas, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierras en áreas ya afectadas. Se esperan vientos muy fuertes, temporal marítimo y descenso de temperaturas, con la cota de nieve bajando a 900-1.000 metros en el centro y norte peninsular. La situación de lluvias persistirá en buena parte del país al menos hasta mediados de la próxima semana, con una posible tregua más duradera a partir de la segunda quincena de febrero.

Las lluvias provocadas por la borrasca Leonardo se atenuarán este viernes, pero la pausa será de corta duración. El sábado llegará una nueva borrasca de alto impacto llamada Marta, que volverá a provocar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular.

Marta descargará "en zonas ya muy castigadas por las intensas lluvias de días previos", advierte el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. La nueva borrasca, nombrada por el servicio meteorológico portugués, traerá a España más lluvias, temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes.

A partir del domingo, tras el paso de Marta, "continuarán llegando frentes a nuestro país", con lluvias menos cuantiosas pero que "seguirán sumando litros en la mayor parte de la península" al menos hasta mediados de la próxima semana. El área mediterránea sería la única en librarse.

Las temperaturas van a bajar durante este fin de semana, y con ello la cota de nieve hasta los 900 a 1.000 metros.

Llega la borrasca Marta

La nueva borrasca traerá a partir de mañana mucha lluvia de nuevo, muy abundante en Extremadura y especialmente en Andalucía. En zonas de sierra se podrán superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, lo cual, sumado a los acumulados de días previos, aumentará la probabilidad de nuevas inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierras.

Además, podría haber en el suroeste peninsular chubascos tormentosos localmente fuertes y acompañados de granizo. Aparecerá la nieve en el centro y norte peninsular a partir de unos 900 metros aunque a lo largo del día la cota irá subiendo hasta unos 1.300-1.500 metros.

Ocasionalmente podría ser algo inferior a 900 metros y nevar en puntos de la meseta norte y zonas aledañas de Pirineos. Se prevén vientos muy fuertes y temporal marítimo en Galicia y en zonas del sur y este peninsular, y también en Baleares. Las temperaturas serán algo más bajas.

Vídeo | Febrero y sus lluvias: ¿hasta cuándo siguen las precipitaciones?

El domingo seguirán las lluvias en la mayor parte del territorio, menos probables en el nordeste y regiones mediterráneas. En el resto serán precipitaciones "menos cuantiosas", pero seguirán acumulándose litros en zonas de sierra de Andalucía.

Por otro lado, los vientos seguirán muy fuertes en Galicia, este peninsular y Baleares, con temporal marítimo y temperaturas diurnas en ascenso.

Los primeros días de la próxima semana comenzarán con una tónica similar. Los frentes seguirán llegando a la península y habrá lluvias en la mayor parte del territorio, salvo en la fachada mediterránea y Baleares.

Las precipitaciones más intensas corresponderán de nuevo a zonas montañosas de Andalucía y del oeste peninsular y también lloverá con bastante intensidad en Galicia. El martes registrará lluvias muy abundantes el oeste de esta comunidad.

¿Para cuándo el final de las lluvias?

Del Campo afirma que "no se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes", pero apunta a que a partir de la semana del 16 de febrero las borrascas comiencen a circular por latitudes más altas, quedando las precipitaciones más acotadas al norte peninsular y dando una tregua más larga al sur.

"De cara a la segunda decena de febrero, aumentan las probabilidades de un chorro polar más recto y desplazado hacia latitudes más altas", confirma a su vez Andrea Danta, de Meteored. En este contexto, "las borrascas tenderían a circular más al norte de Europa y ganaría peso la influencia de las altas presiones sobre España, encajando con una tregua más duradera de las lluvias".

No obstante, Del Campo subraya que "todavía es un plazo muy largo" y "hay que tomar esta predicción con cautela, pues podría cambiar en futuras actualizaciones".