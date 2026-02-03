Aemet avisa que la borrasca Leonardo "se recrudece" en España: 250 l/m2 de lluvia en 24 h y aviso rojo en Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet emite aviso rojo por lluvias intensas en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga), con previsión de más de 200 l/m2 en 24 horas. La borrasca Leonardo, estacionaria al noroeste de Galicia, traerá precipitaciones muy persistentes, riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y vientos de hasta 100 km/h en Andalucía y otras zonas. El miércoles será el día más adverso, con lluvias generalizadas, nevadas en la mitad norte y temporal marítimo en Alborán, donde se esperan olas de hasta 5 metros. Las precipitaciones más intensas se trasladarán a Galicia y el sur del Sistema Central occidental durante el jueves, mientras Leonardo comenzará a debilitarse a partir del viernes.

Grazalema (Cádiz), la localidad de España en la que más ha llovido durante la actual temporada de borrascas de alto impacto, se encuentra en aviso rojo por 'precipitaciones intensas' por las que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de peligro "extraordinario". Ronda (Málaga) también está en rojo por una previsión de más de 200 l/m2 en 24 horas.

Aemet ya advirtió del riesgo de inundaciones y escorrentías, dado que los suelos acumulan una enorme cantidad de humedad debido a la sucesión de temporales. La península se encuentra bajo la influencia de la borrasca Leonardo, la sexta de gran impacto de este año tras el paso de Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin a lo largo del mes de enero.

Aemet prevé que las "condiciones meteorológicas se recrudezcan" a lo largo del día, ya que Leonardo es "una borrasca extensa" y se mantiene estacionaria al noroeste de Galicia, previsiblemente hasta el fin de semana. Se pronostican precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo "ya son elevadas", y mucha lluvia y rachas fuertes de viento en el tercio sur.

Las acumulaciones serán muy importantes en zonas montañosas, dando lugar a un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, así como probables deslizamientos de tierra. Leonardo traerá rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras.

El miércoles será el día de mayor adversidad del episodio, con la llegada de una masa templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a Leonardo. Se caracterizarán por su gran extensión espacial y su disposición paralela al flujo de niveles bajos, que ganará intensidad, dando lugar a precipitaciones intensas y muy persistentes en el tercio sur peninsular.

⚠️ AVISO ROJO | Lluvias muy abundantes en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga) el miércoles 4.



🌧️ Se pueden acumular más de 150 mm en doce horas y más de 200 en 24 horas.



➡️ ¡Peligro extraordinario! Posibles inundaciones y crecidas. Sigue recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/Q7XeRpHwi4 — AEMET (@AEMET_Esp) February 3, 2026

Las lluvias se extenderán con intensidades moderadas al resto de la Península y Baleares, manteniéndose la cota de nieve en torno a 800 metros en puntos de la mitad norte. Habrá nevadas a primeras horas en los principales sistemas montañosos, y al norte y este de Castilla y León. Se registrarán rachas muy fuertes de viento desde las últimas horas del martes en el extremo suroeste peninsular, extendiéndose a amplias zonas de Andalucía durante la jornada del miércoles, y hasta 100 kilómetros por hora que se podrían alcanzar en el área del Estrecho.

El temporal marítimo será especialmente acusado en Alborán, con un poniente muy intenso que dará lugar a olas entre 4 y 5 metros. El jueves persistirán las precipitaciones generalizadas, cuando la Península continuará bajos los efectos de un flujo húmedo del oeste a suroeste. Las acumulaciones más significativas se trasladarán a la vertiente atlántica gallega y al sur del Sistema Central occidental, donde se podrían superar los 80 litros en 12 horas.

Las cordilleras Béticas, que ya habrán recibido mucha precipitación durante la jornada previa, recogerán localmente 400 litros. Además, el frente frío asociado a Leonardo recorrerá el oeste y sur peninsular, dando lugar a su paso a chubascos fuertes, más probables en puntos de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía.

La masa de origen tropical irá siendo reemplazada progresivamente por otra más fría. El viento soplará con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio, a excepción del cuadrante nordeste. En áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán se superarán los 90 a 100 km/h. Arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se extenderá hacia Baleares.

El viernes, Leonardo comenzará a debilitarse al noroeste de Galicia, continuando su influencia sobre el territorio pero con menor fuerza que los días anteriores. Es probable que continúen las rachas localmente muy fuertes y el temporal marítimo, así como la persistencia de las precipitaciones en el tercio sur peninsular, en la vertiente atlántica gallega y al sur del Sistema Central occidental durante el viernes y el sábado.