Llega un subidón de temperaturas "extraordinario" a España: la Aemet advierte de hasta 20 ºC más en estas zonas

El miércoles será el último día con temperaturas gélidas en España por el temporal.

Las claves nuevo Generado con IA España experimentará un ascenso extraordinario de temperaturas, con subidas de entre 12 y 20 ºC en solo 24 horas en algunas zonas, especialmente en el Pirineo. La entrada de una masa de aire atlántica neutralizará las heladas a partir del jueves, poniendo fin al episodio de frío y heladas provocado por la borrasca Francis. La Aemet mantiene avisos por vientos, nevadas y temperaturas mínimas en varias regiones, destacando el “triángulo del hielo” con temperaturas de hasta -6 ºC en Soria, Teruel y Cuenca. Se prevé que la próxima semana las temperaturas sean algo superiores a lo habitual en buena parte de la Península y Baleares, aunque hay incertidumbre sobre las precipitaciones.

El frío y las heladas provocados por la borrasca Francis en España tienen las horas contadas. El motivo no es otro que la irrupción de una masa de aire procedente del Atlántico que hará que en los próximos días se registren variaciones de entre 12 y 20 ºC más en algunas zonas de la Península. Y en sólo 24 horas.

Así lo ha advertido el meteorólogo de Meteored Duncan Wingen. “[La del miércoles] será la última noche gélida de este episodio, puesto que una masa de aire atlántica neutralizará las heladas a partir del jueves”, explica el experto.

“Entre el miércoles y el jueves se prevén ascensos térmicos extraordinarios en el Pirineo, con variaciones de 12 a 20º C en 24 horas. Por tanto, el deshielo será intenso y también el riesgo de aludes. En el interior de Cataluña, Aragón y Baleares, la subida será de 6 a 12 ºC en 24 horas”, remacha.

Por el momento, lo cierto es que la Agencia Estatal de Meteorología ha calificado la semana del 5 al 11 de enero como “muy fría en la práctica totalidad del país, con temperaturas por debajo del promedio normal para estas fechas”.

Este miércoles habrá todavía heladas intensas. De hecho, la Aemet advierte de que el frío “se sentirá también en las horas centrales del día”. Tal y como explica el portal Meteored, será el conocido como “triángulo del hielo”.

“Las capitales de provincia con temperaturas más bajas serán Soria, Teruel y Cuenca (-6 ºC), Ávila, Lleida (-5 ºC), Segovia, Ciudad Real, Huesca y Girona (-4 ºC). En Madrid, Pamplona y Albacete rondarán los -3 ºC y tan solo 2 ºC en Barcelona”, advierte Wingen.

De hecho, la Aemet mantiene numerosos avisos por vientos, nevadas y temperaturas mínimas en distintas zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, Cataluña, Navarra, Madrid, Castilla - La Mancha, Baleares y Andalucía.

06/01 10:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, nevadas, costeros y temperaturas mínimas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/7ExXuoha3E — AEMET (@AEMET_Esp) January 6, 2026

Así, el temporal remitirá a partir del miércoles por la noche. “Es probable que a partir del miércoles 7 o jueves 8 se inicie un ascenso térmico”, advierte la Aemet, que también apunta que las precipitaciones más abundantes se producirán en las zonas del Cantábrico y próximas, así como en el tercio oriental peninsular y en Baleares y Canarias.

¿Qué pasará la semana que viene en cuanto a la meteorología se refiere en España? Según la Agencia Estatal de Meteorología, todavía existe bastante incertidumbre en el pronóstico.

Sin embargo, con la información disponible actualmente, “sería una semana con temperaturas, en principio, algo superiores al promedio normal para la época en buena parte de la Península y Baleares”.

La Agencia también advierte de que Galicia podría ser la zona especialmente en la que podrían darse las mayores precipitaciones.

“La incertidumbre es mayor para la semana del 19 al 25 de enero, que en principio tendría temperaturas propias de la época o algo más altas, sin que se pueda precisar todavía si sería una semana lluviosa o seca”, finaliza la Aemet.