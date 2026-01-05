La borrasca Francis pone a media España en alerta por lluvia y nieve: la Aemet activa avisos en estas 9 comunidades

Una maquina quitanieves circula por el puerto de Torremiró en el interior de Castellón, en una imagen de archivo. EFE / Andreu Esteban

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Francis provoca la activación de alertas por lluvia y nieve en nueve comunidades españolas, según la Aemet. Se esperan nevadas en cotas bajas del norte y centro peninsular, con precipitaciones intensas en el sureste, Ceuta, Melilla y Baleares. Una masa de aire ártico bajará las temperaturas y dejará heladas generalizadas en el interior peninsular, especialmente en la mitad norte. Los vientos serán intensos en varias zonas, con rachas muy fuertes en los archipiélagos, litorales de Galicia y sureste peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que, este lunes, la semana arranque con un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y el centro, además de precipitaciones en el cuadrante sureste peninsular.



La borrasca Francis dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, siendo probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia.



Una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente que dejará precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400 / 600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Nevadas en cotas bajas.



❄️ Nevadas en el centro, norte y este de la Península el domingo y lunes. Pueden verse afectadas vías de comunicación.



Con incertidumbre, en función de la interacción de la masa de aire frío con la húmeda del sureste, también se prevén nevadas en regiones del centro, especialmente en la meseta Sur.



Con incertidumbre, en función de la interacción de la masa de aire frío con la húmeda del sureste, también se prevén nevadas en regiones del centro, especialmente en la meseta Sur.



A medida que el aire frío avance hacia el sur, se esperan nevadas en interiores del cuadrante sureste, con una cota descendiendo hasta los 300 / 500 metros en el interior este peninsular y a 1.100 / 1.300 metros en las Béticas orientales.

04/01 16:36 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, temperaturas mínimas, nevadas, costeros y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/XqizKqUbQA — AEMET (@AEMET_Esp) January 4, 2026



Es poco probable que se dé alguna precipitación débil en interiores del nordeste peninsular y, en caso de producirse, serán en forma de nieve a prácticamente cualquier cota.



En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones, que es probable sean persistentes en zonas de las vertientes norte de las islas montañosas.



Las temperaturas en descenso, que será notable en interiores de la mitad sur peninsular y Pirineos, y, exceptuando las máximas en Alborán y Cantábrico, con aumentos.



Se darán heladas generalizadas en el interior peninsular, a excepción de en el suroeste, y llegando a moderadas o localmente fuertes, en montañas de la mitad norte peninsular, meseta Norte y zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña.



Soplará poniente en el Estrecho y Alborán con predominio de viento de componente norte en el resto. Moderado en la meseta Norte, Ebro y litorales, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en los archipiélagos, Ampurdán y litorales de Galicia y sureste peninsular. Flojo en el resto.