Llega lo peor de la borrasca Francis: Aemet alerta de nevadas en "cotas muy bajas" y hasta -20º C en estas zonas

Un camión quitanieves despeja la NA-137 en el puerto de Belagoa, en Navarra. (Archivo) Jesús Diges EFE

La confluencia entre el aire templado y húmedo de la borrasca Francis y una masa de frío ártico desencadena una serie de nevadas sobre gran parte de la península Ibérica a partir de este domingo 4 de enero y se extenderán, como mínimo, hasta el próximo martes.

Algunos meteorólogos advierten que podrían llegar a alcanzarse temperaturas de hasta -20º C en puntos de España el Día de Reyes. "Se prevén mínimas inferiores a los -10 ºC en Sierra Nevada y entre -10 y -20 ºC en el Pirineo", advierten desde Meteored.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos que afectará, con un grado de probabilidad media (40%-70%), a amplias zonas de la Península, especialmente el centro, norte y este.

Por un lado, la borrasca Francis ha transportado una masa de aire subtropical, templado y húmedo que ha penetrado en la Península a través del Golfo de Cádiz.

Por otro, la posición de una borrasca extraordinaria en Escandinavia y las altas presiones sobre el Atlántico han formado un pasillo de vientos del norte que se expandió este sábado por gran parte del país.

Esto ha conducido, primero, a precipitaciones intensas en áreas del extremo suroeste peninsular, y después, en el sur y el este, con los mayores acumulados en áreas del Estrecho, la provincia de Málaga y el entorno del cabo de la Nao.

Sin embargo, la principal protagonista a partir de este domingo será la nieve en cotas bajas de la mitad norte peninsular, especialmente el área cantábrica, la Ibérica Norte, el este de la Meseta norte y el Sistema Central, así como en la Ibérica sur y la pirenaica por encima de los 500-700 metros.

El lunes 5 de enero será el día álgido de las nevadas, especialmente durante la primera mitad de la jornada.

Los episodios más significativos tendrán lugar en la mitad este peninsular. En el cuadrante noreste, así como el este de Castilla-La Mancha, se espera nieve en cualquier cota.

En las zonas del interior del centro y norte de la Comunidad Valenciana podrá nevar a partir de entre los 300 y 500 metros de altura.

La nieve también podrá hacer su aparición en cotas bajas del este de Aragón y el oeste de Cataluña, donde no se descarta que puedan superarse localmente los 5 centímetros de grosor.

Además, se intensificará la nieve en el área cantábrica, en cotas a partir de los 400-600 metros.

Se espera que el martes 6 de enero comiencen a remitir las nevadas en la mitad este de la península, conforme Francis se vaya desplazando hacia el Mediterráneo Central.

Con todo, la nieve seguirá presente en el área del Cantábrico, favorecida por la persistencia de vientos húmedos de componente norte.

La AEMET destaca que, a lo largo de estos días, se producirá un significativo descenso de las temperaturas, tanto máximas como mínimas, a lo largo de la Península y se espera que las heladas se generalicen en gran parte del interior peninsular este lunes y martes.

La agencia advierte que, "debido a la incertidumbre existente sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días, se recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos".