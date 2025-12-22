Llega un cambio de tiempo en las próximas horas: Aemet avisa a España por anomalías de frío, nieve y hasta 150 l/m2 de lluvia

Las claves nuevo Generado con IA Una masa de aire polar provoca temperaturas entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal en España hasta Navidad, con mínimas de -5 ºC en Teruel. Se esperan lluvias intensas, especialmente en el norte de Cataluña, Galicia, Baleares y zonas montañosas, pudiendo acumularse más de 150 l/m2 en algunos puntos. La cota de nieve estará entre 800 y 1.500 metros según la zona; las heladas y nevadas afectarán principalmente al norte y centro peninsular. El día de Navidad llegará otra masa de aire frío, con temperaturas que no superarán los 10 grados en el interior y máximas de cinco grados o menos en varias capitales.

La llegada a España de una masa de aire polar está dejando ambiente invernal y temperaturas frías anómalas para la época, con valores que van a estar hasta Nochebuena y Navidad entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No se superarán los 3 grados en Segovia, Soria y Ávila, los 4 en Cuenca y Madrid y los 5 en León, Burgos y Albacete. Las mínimas más bajas se esperan en Teruel, con -5 ºC.

Este lunes, además, lloverá en el norte de Cataluña, Baleares, Galicia, comunidades cantábricas y Castilla y León, así como en las zonas de montaña.

La cota de nieve estará en torno a los 800 metros, aunque en el norte subirá hasta los 1.000-1.200 y en el centro y sur hasta los 1.200-1.500 metros.

En Canarias estará nuboso en el norte de las islas montañosas, con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías durante la primera mitad del día.

"La situación sinóptica dará un vuelco radical desde este martes 23", advierte Samuel Biener de Meteored. La presencia de un bloqueo anticiclónico permitirá el paso de masas de aire húmedo que dejarán más de 150 l/m2 hasta el domingo en puntos como Cataluña.

"España quedará bajo la influencia de esta zona de inestabilidad en altura, con el probable desarrollo de vórtices en altura y de ciclogénesis (formación de borrascas) en superficie", añade Biener. "Esto genera más incertidumbre de cara a las previsiones de Navidad".

El martes subirán las temperaturas tanto nocturnas como diurnas, pero el ambiente será frío. Las máximas no alcanzarán los 10 grados en amplias zonas del interior peninsular. Lloverá en Galicia, el Cantábrico, el sur de Castilla y León, Extremadura y buena parte de Andalucía.

El día amanecerá con heladas en el norte y el centro y nevará en las montañas a partir de unos 1.200 metros, aunque la cota irá subiendo a lo largo del día.

🌧️Lluvia y nieve el lunes en el norte. El martes sube la cota de nieve, con precipitaciones también en el oeste y sur peninsular.



Durante buena parte de la semana probables lluvias en puntos del Mediterráneo peninsular y Baleares. También en el Cantábrico, aunque irán a menos. pic.twitter.com/DTTIdBLDt8 — AEMET (@AEMET_Esp) December 21, 2025

El 24 de diciembre será lluvioso en la vertiente cantábrica, pero menos frío que en las jornadas previas y con temperaturas en ascenso, excepto en el Cantábrico y el litoral suroeste. También lloverá en el norte de Cataluña y en Baleares, así como en el sur de Andalucía y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Se esperan 16 grados en Alicante y Castellón y 15 en Pontevedra, Tarragona, Valencia, Palma, Málaga, Almería y Girona. En cambio, no está previsto que los termómetros superen los 7 grados en Ávila y los 8 en Burgos y Soria. No se esperan temperaturas bajo cero.

Para el día 25, Navidad, llegará una nueva masa de aire frío a la península, con un descenso de las temperaturas que será más acusado en la mitad norte y en el área mediterránea.

En el interior peninsular las temperaturas diurnas caerán claramente por debajo de los 10 grados, incluso por debajo de los cinco. En dieciocho capitales se esperan máximas de cinco grados o menos.

Las lluvias más probables se prevén en las comunidades cantábricas, aunque serán menos persistentes que en días previos, y no se descartan en otras zonas. Según Aemet, podría esperarse el viernes una subida de las temperaturas que continuaría durante el fin de semana