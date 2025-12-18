Una fuerte borrasca fría llega a España este fin de semana: Aemet avisa de nevadas a partir de 800 metros en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA Una intensa borrasca fría llegará a España este fin de semana, trayendo lluvias, descenso de temperaturas y nevadas en el norte peninsular. La cota de nieve bajará progresivamente, llegando a situarse entre 600 y 900 metros en el cuadrante noroeste y afectando incluso a la meseta norte. Las lluvias serán especialmente abundantes y persistentes en Galicia y las comunidades cantábricas, con rachas fuertes de viento y temporal marítimo. El descenso térmico podría alcanzar hasta 7 ºC en algunas zonas, con un inicio de semana navideña frío y heladas en amplias zonas del interior.

La llegada del invierno astronómico este domingo 21 de diciembre vendrá acompañada de un "ambiente plenamente invernal" según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La aproximación de la intensa borrasca fría formada sobre el Atlántico traerá lluvias, descenso de las temperaturas y nevadas en el norte peninsular que terminarán alcanzando cotas bajas como la meseta.

Será el domingo cuando bajen las temperaturas y la cota de nieve. Se esperan nevadas no solo en las montañas de la península, sino también en cotas más bajas, sobre todo en el norte peninsular. "Podría nevar en zonas de la meseta norte", insisten desde Aemet.

El descenso térmico podría continuar en los días siguientes, con un comienzo de semana navideña frío y con heladas en amplias zonas del interior. En los próximos días "vamos a seguir bajo la influencia de borrascas que van a dejar lluvias y también nevadas en nuestro país".

Según informa eltiempo.es, el desplome de temperaturas puede alcanzar los 7 ºC menos de un día para otro. Así sucederá en Teruel, que pasará de máximas de 12 ºC el sábado a únicamente 5 ºC el domingo. El frío también será intenso en Madrid, de 10 ºC a 6 ºC.

Este jueves volverán a producirse chubascos en el litoral mediterráneo del sureste peninsular, también en Melilla e Ibiza. Al mismo tiempo un frente bastante activo llegará al otro lado de la península, es decir, al noroeste, con precipitaciones en Galicia, Asturias y Castilla y León.

Las lluvias serán abundantes y persistentes en Galicia, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo.

El viernes el frente irá avanzando de oeste a este y dejará lluvias a su paso en la mayor parte de la península. Serán menos probables en el sureste peninsular, pero serán fuertes y persistentes en las comunidades cantábricas.

También habrá lluvias intensas en el norte de Castilla y León, sin descartarse en Cataluña. La cota de nieve bajará a lo largo del día desde unos 1.600 metros a unos 1.200 metros en el noroeste peninsular. El sábado lloverá en Cataluña y en Baleares, sin descartarse en otras zonas del este peninsular.

Otro frente llegará ese día hacia el noroeste peninsular, por lo que también habrá precipitaciones en Galicia, comunidades cantábricas y noroeste de Castilla y León. Serán fuertes y persistentes en la comunidad gallega. La cota de nieve rondará los 1.200 metros en el noroeste y estará en torno a los 1.400 metros Pirineos.

El domingo es probable que las lluvias se extiendan a buena parte del territorio peninsular y a Baleares, aunque en el sureste serán más débiles y dispersas. Las temperaturas continuarán bajando y con ellas la cota de nieve.

De este modo, probablemente nevará no solo en las montañas de la península, sino también en cotas más bajas, sobre todo en el norte peninsular. Se espera nieve por encima de 1000-1100 metros en el cuadrante noroeste bajando al final a 600-900 m, en el sureste por encima de 1400 m y en el resto de 1000-1200 m.

El inicio de la estación coincide con el comienzo de las vacaciones navideñas, cuando se incrementan los desplazamientos por carretera y otras vías, lo que aumenta la importancia de extremar la precaución ante las condiciones meteorológicas adversas, recuerda Aemet.