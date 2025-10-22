Aemet avisa a España: llega la gran borrasca Benjamín con ciclogénesis explosiva y vientos de 120 km/h en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Benjamín, nombrada por Météo-France, traerá vientos de hasta 120 km/h y olas de más de 7 metros en el norte de España. Galicia y las costas del Cantábrico están en alerta naranja debido al temporal marítimo, con previsiones de precipitaciones intensas y descensos de temperaturas. La ciclogénesis explosiva de Benjamín provocará condiciones meteorológicas adversas en gran parte de la península, afectando especialmente al Cantábrico oriental, Navarra, Pirineos y Castilla y León.

Una nueva borrasca de gran impacto, bautizada como Benjamín por los servicios meteorológicos franceses, dejará vientos muy fuertes en amplias zonas de la península en las próximas horas y "un importante" temporal marítimo en el norte, con olas que podrán superar los 7 metros, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Benjamín, la segunda borrasca de alto impacto de la temporada después de Alice, ha sido nombrada por Météo- France, ha indicado este miércoles la autoridad meteorológica española en la red social X. Aemet pide a la población que se informe de los avisos que se vayan activando.

"Benjamín se profundizará de forma súbita o explosiva", advierte Samuel Biener, experto de Meteored. Una ciclogénesis, añade, no es más que el desarrollo o génesis de un ciclón, y en estos casos se produce de forma muy intensa por una profundización súbita de su centro de bajas presiones. "Benjamín se profundizará de forma explosiva, pasando en su centro de 995 hPa a valores de unos 970 hPa en menos de 24 horas".

De acuerdo a las previsiones, la situación irá empeorando en las próximas horas y para mañana se prevén precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia además de descensos notables de las temperaturas mínimas en interiores del norte peninsular y de las máximas, localmente en el Cantábrico. Desde la tarde del miércoles Galicia y las costas del Cantábrico activarán la alerta naranja (riesgo importante) por temporal marítimo con olas previstas de entre 5 y 7 metros.

🔴 #ÚltimaHora La #BorrascaBenjamín 🌀, nombrada por Météo-France, dejará vientos muy fuertes, olas de más de 7 metros 🌊 y lluvias en varias zonas de España.



👇 "Sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva", avisa nuestro experto Samuel Biener:https://t.co/QyXLtBjpdL pic.twitter.com/0Z0RoNBWwK — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 22, 2025

Las precipitaciones pueden ser localmente intensas este miércoles en Galicia, extendiéndose a Castilla y León y vertiente cantábrica. En Galicia se acumularán hoy lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado, que en el interior de Pontevedra serán de hasta 20 litros en una hora y hasta 60 litros por metro cuadrado en el plazo de doce horas. Las cuatro provincias gallegas seguirán en nivel amarillo.

Mañana afectarán principalmente al Cantábrico oriental, Navarra y Pirineos, descargando con fuerza puntualmente. Desde Castilla y León irán saltando a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón. A orillas del Mediterráneo y en el sur, "la combinación de dorsal y poniente impedirá que llueva", explica Biener. Los valores rondarán o superarán los 30 ºC en diversas comarcas del sur de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y litoral andaluz.

El viento sacudirá fuerte con rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y tercio este peninsular así como en Baleares, con numerosas comunidades bajo aviso, según los pronósticos de la Aemet. "Los modelos mesoescalares prevén picos de más de 110-120 km/h en las costas del Cantábrico oriental esta madrugada a causa de esta profundización explosiva de Benjamín", apunta Biener.

Asimismo en otras cuatro comunidades se prevén ya hoy rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora; se trata de Asturias, Cantabria, Castilla y León, y La Rioja. "No obstante, el modelo europeo espera olas aisladas que pueden superar los 9-10 metros en estas zonas. Los avisos amarillos por fenómenos costeros saltarán asimismo en el golfo de Valencia, costa catalana, Mallorca y Pitiusas", concluye el experto de Meteored.

Por su parte, el meteorológo José Miguel Viñas advierte que a lo largo del jueves "las temperaturas iniciarán un desplome en las zonas que vaya atravesando el frente". Además, la inestabilidad no acabará con el paso de Benjamín. "El viernes, todo apunta que se tendremos una situación que de nuevo dejará lluvias abundantes, en este caso en la franja central peninsular, ganando en extensión e intensidad de cara al sábado".