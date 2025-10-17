Llega un borrasca a España en las próximas horas: Aemet avisa por tormentas fuertes y caída de temperaturas en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet ha emitido alerta amarilla por lluvias intensas en varias regiones de España, incluyendo Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas fuertes podrán ir acompañadas de granizo, afectando especialmente a zonas como el sur de Mallorca y el litoral de Barcelona. El avance de una borrasca atlántica traerá lluvias al noroeste peninsular este fin de semana, alcanzando Galicia, Asturias y Castilla y León, con vientos de hasta 80 km/h en algunas áreas. Las lluvias podrán llegar a otras regiones como Extremadura y Madrid al final del domingo, con pronóstico de continuar en el noroeste hasta el miércoles.

Varias zonas de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha se encuentran hoy viernes en alerta amarilla por lluvias que acumularán entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, con especial intensidad en Mallorca. Habrá tormentas fuertes que podrán ir acompañadas de granizo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



En Cataluña se esperan acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral de Barcelona, litoral sur de Girona y asimismo en el litoral de Tarragona, que estarán en alerta amarilla hasta las 12 horas. En Baleares las lluvias dejarán hasta 20 litros también en las islas de Ibiza y Formentera, y 25 litros por metro cuadrado en una hora en el sur de Mallorca que aumentarán hasta 30 litros en el interior de la isla.



También lloverá con intensidad en la cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras (Granada), en Andalucía, con acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora, al igual que en Cazorla y Segura (Jaén). En Gúdar y Maestrazgo (Teruel) las acumulaciones serán de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las mismas cantidades se registrarán en el interior de Valencia y en el interior sur de Castellón, y no se descarta que afecten a zonas colindantes del prelitoral.

En diversos puntos de Albacete como la zona de La Mancha, entre otras, las lluvias dejarán hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora; también en la Mancha conquense y la serranía de Cuenca. En Canarias está previsto que se acumulen entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora en diversas zonas de La Palma y en las islas de La Gomera y El Hierro. En las cumbres de La Palma se podrán registrar 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

➡️El sábado por la tarde lluvias en Galicia.



➡️El domingo un frente de lluvias recorrerá la mitad norte peninsular de oeste a este.



🌡️Las temperaturas máximas estarán por encima de lo normal; bajarán el domingo en el noroeste peninsular anticipando una próxima semana otoñal. pic.twitter.com/TknJawdhb6 — AEMET (@AEMET_Esp) October 16, 2025

El avance de la borrasca

El anticiclón de bloqueo sobre las islas británicas dará paso a una borrasca atlántica, lo que permitirá que un frente impacte sobre el noroeste peninsular a partir de últimas horas del sábado. Según ha señalado Eltiempo.es, las primeras lluvias llegarían durante la tarde a Galicia, aunque en general serán débiles. Tras eso, el frente avanzará por el noroeste peninsular lentamente y el domingo por la mañana dejará chubascos en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León.

De cara a la tarde las lluvias alcanzarían la zona centro y dejaría lluvias por el Cantábrico y Castilla y León. Finalmente, al final de la tarde llovería en Extremadura, Madrid, La Rioja, Navarra y puntos de Aragón y Castilla-La Mancha. Si bien el frente se irá debilitando a medida que avance, el portal meteorológico pronostica que las lluvias podrían alcanzar también zonas del este y sur peninsular durante la madrugada del próximo lunes.

En este marco, las precipitaciones más abundantes se esperan en la fachada atlántica gallega, por donde entrará el frente. Al margen de ello, Eltiempo.es ha indicado que el frente también hará que aumente el viento. Así, las rachas podrán superar los 60-80 kilómetros por hora (km/h) en puntos del noroeste peninsular como Galicia, Castilla y León y sobre todo en la cordillera Cantábrica y norte del Ibérico.

De acuerdo con la última actualización, el portal meteorológico dice que las lluvias podrían continuar llegando al noroeste peninsular hasta el miércoles de la próxima semana. Por el contrario, las precipitaciones escasearían en el área mediterránea.