Llegan las fuertes borrascas tras la dana Alice a España: Aemet amplía la alerta en estas zonas por lluvias torrenciales

Una masa de aire frío está ampliando desde este lunes el temporal causado por la dana Alice sobre la Península y Baleares, llevando la inestabilidad a zonas del interior peninsular y prolongándola en el tercio este, con chubascos y tormentas localmente fuertes en Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a pesar de la incertidumbre en cuanto a la localización, se prevén desde primeras horas cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del interior. Se esperan chubascos acompañados de tormenta en el centro-sur y centro-este, sin descartar zonas de montaña en general.

Las precipitaciones se desplazarán desde el interior hacia el área mediterránea oriental donde, a partir de la mañana y hasta el final del día, pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales y prelitorales desde Barcelona hasta norte de Alicante. En Cataluña hay aviso naranja (riesgo importante) en Tarragona por precipitaciones que dejarán hasta 40 litros en una hora en áreas del litoral sur.

Toda la Comunidad Valenciana sigue en nivel naranja por intensas precipitaciones con acumulados de 40 litros en una hora o de 100 litros en 12 horas. En el archipiélago balear el aviso naranja afecta a Ibiza y Formentera, donde se prevén 50 litros por metro cuadrado en una hora.

Siete comunidades -Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana- continúan este lunes en alerta. Las temperaturas máximas continuarán sin grandes cambios, las mínimas ascenderán en el alto Ebro y País Vasco, con predominio de aumentos en el resto.

Las lluvias no se detendrán

La previsión es que Alice sea absorbida por otra vaguada -una lengua de bajas presiones- que llegará desde el Atlántico. "Sin embargo, esto no quiere decir que vaya a dejar de llover, ya que el bloqueo anticiclónico en las islas británicas se mantendrá hasta el jueves-viernes, por lo que seguirá impulsando vientos de levante de largo recorrido marítimo", advierte Samuel Biener, climatólogo de Meteored.

¿Qué sucederá a partir de entonces? "Las bajas presiones tenderán a desplazarse más al sur de lo habitual, moviéndose sobre aguas cálidas y adquiriendo un comportamiento más convectivo. Las borrascas interaccionarán con el chorro subtropical dando lugar ocasionalmente a desarrollos más explosivos conforme asciendan de altitud en pleno Atlántico, desviadas por la dorsal", advierte el meteorólogo Víctor González, del mismo medio.

El paso de las borrascas por latitudes bajas podía no impactar directamente contra España, pero "continuará una dinámica de difícil previsión y con cierto potencial adverso debido a la proximidad de vaguadas y bajas aisladas (tanto BFAs como danas). Si alguna logra acercarse lo suficiente, veremos de nuevo cómo algunas tormentas proliferarán de forma dispersa en algunas regiones donde las condiciones locales lo permitan".

De esta manera, tanto el miércoles como el jueves "y previsiblemente también el viernes" volverán a formarse chubascos y tormentas en las regiones del este peninsular y Baleares, advierten desde ElTiempo.es.

El viernes además podrían extenderse a otras zonas del interior y sur peninsular, "aunque la incertidumbre es muy elevada", precisan desde el portal. "Las zonas afectadas volverían a ser el este de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares principalmente. Localmente pueden volver a ser intensas, pero no lo serían como en días anteriores".