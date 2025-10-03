Llega la ciclogénesis Amy: Aemet avisa a estas zonas de España por lluvias y hasta 10 ºC menos en las próximas horas

España disfrutará este viernes de un día anticiclónico, pero la llegada de la borrasca Amy a las islas Británicas tras sufrir un proceso de ciclogénesis sobre el Atlántico provocará un cambio de tiempo en provincias del norte durante el fin de semana. En contraste, el sur peninsular registrará temperaturas por encima de los 30 ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, Badajoz alcanzará los 32 ºC, Córdoba los 31 ºC y Huelva los 30 ºC, mientras que Sevilla alcanzará la máxima del país con 34 ºC. Por el contrario, las temperaturas mínimas --que llegarán a 9 ºC-- se darán en Burgos, Palencia y Soria.

Aemet prevé para la jornada un tiempo anticiclónico en la Península con cielos poco nubosos. Sin embargo, el acercamiento del frente hará aparecer la nubosidad de tipo alto, que avanzará de norte a sur cubriendo los cielos en el nordeste y Cantábrico en la segunda mitad del día. Se esperan nubes en el oeste e interior de Galicia y el tercio este peninsular.

En Baleares predominarán los cielos nubosos, con posibles chubascos ocasionales, que serán más probables y fuertes en el norte de Mallorca. En Canarias, se espera un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados e intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. A Coruña y Lugo estarán con aviso amarillo por nieblas.

Amy marcará el fin de semana

"La borrasca Amy ha sufrido una ciclogénesis explosiva antes de llegar a las islas británicas, donde dejará fuertes vientos y lluvias intensas", explica Mario Picazo, meteorólogo de ElTiempo.es. "Este proceso se refiere a una rápida intensificación: una caída de al menos 24 hPa en la presión atmosférica en un período de 24 horas".

Será el sábado cuando el frente haga su entrada por el noroeste de Galicia. "Las lluvias irán avanzando durante la tarde del sábado por Asturias, Cantabria y finalmente llegarían al País Vasco, La Rioja, Navarra y Pirineos al final del día", explica el experto. "Durante la madrugada habría precipitaciones dispersas en puntos de la cordillera Cantábrica, alto Ebro y en Pirineos".

Durante el domingo, los restos del frente y el aire frío que llegará tras él dejarán "algunos chubascos en el norte y este de Cataluña, puntos aislados de la Comunidad Valenciana y norte de Baleares", prosigue Picazo. "En general serán débiles aunque no se descarta alguna tormenta".

La caída de las temperaturas será el efecto más acusado. "Llegará aire más frío a España. Nos dejará así un ambiente más fresco en algunas comunidades. El sábado bajarán entre 5-8 ºC en puntos de Galicia pero el domingo, habrá descensos de entre 6-10 ºC en amplias regiones del norte peninsular", advierte el meteorólogo.

Ya desde este viernes, las temperaturas máximas estarán en descenso en Galicia, Cantábrico y alto Ebro, advierte Aemet. En cambio, habrá aumentos en regiones mediterráneas, Canarias y Aragón. Respecto a las mínimas, aumentarán en la mitad norte peninsular. En el resto del país se esperan pocos cambios términos en general.

"En puntos del norte de Galicia, el Cantábrico, gran parte de Castilla y León, La Rioja y norte y sur de Aragón y norte de Cataluña, las máximas quedarán cerca o incluso por debajo de los 20 ºC", adelanta Picazo para este fin de semana.

Soplarán vientos moderados del suroeste en los litorales del sureste peninsular y oeste de Baleares, de levante en el Estrecho, así como de alisios en Canarias y del oeste y suroeste en el Cantábrico y litorales norte de Galicia, donde se podrían dar intervalos fuertes. En el resto, soplarán vientos flojos que serán variables y tenderá a establecerse la componente oeste.