Aemet avisa del calor anómalo que llega en las próximas horas a España: más de 40 ºC a mitad de septiembre en estas zonas

La segunda quincena de septiembre ha arrancado con temperaturas "extraordinariamente altas" en gran parte del país, dejando máximas que han rondado los 38-40 grados ya este lunes en El Granado (Huelva), Badajoz, Montoro (Córdoba) o La Roda (Sevilla). En paralelo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que el de 2025 ha sido el verano más cálido de la historia.

Se esperan anomalías de calor que estén hasta 10 o 15 grados por encima de lo normal en algunas regiones, ha señalado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet. Según su predicción, las temperaturas nocturnas también serán altas para la época, con noches tropicales en la costa mediterránea, centro y sur del país, aunque no se desviarán tanto de sus valores normales.

"En puntos del suroeste podremos alcanzar los 40ºC, un calor de pleno verano", advierte Marta Almarcha, meteoróloga de ElTiempo.es. La estabilidad va a favorecer que la masa de aire que tenemos sobre España sea extraordinariamente cálida. El fin de semana la llegada de una vaguada atlántica traería un descenso térmico importante. El agosto de 2025 tuvo una temperatura media 2 grados por encima de lo normal en España: fue "extremadamente cálido"

Canarias también afrontará temperaturas más altas de lo habitual casi toda la semana, con máximas que podrán superar los 35 grados en algunas zonas, especialmente en el sur de las islas montañosas y en Fuerteventura. Este episodio de calor vendrá acompañado de polvo en suspensión, que provocará calima, y de viento intenso, con rachas muy fuertes que dejarán mal estado de la mar.

En cuanto a las lluvias serán escasas y quedarán acotadas al extremo norte peninsular. Pero también se formarán tormentas este martes, algunas de ellas localmente fuertes, en zonas de Los Pirineos, Cataluña y en puntos del este peninsular y del entorno del sistema Ibérico. Podrían ir acompañadas de granizo y rachas intensas de viento.

El miércoles y el jueves se alcanzarán o superarán los 34 a 36 grados en el centro y sur peninsular, valores entre cinco y diez grados por encima de lo normal. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir se alcanzarán o superarán los 38 grados. Ambas jornadas estarán marcadas por un "ambiente de pleno verano" sin apenas lluvias y con temperaturas que seguirán subiendo, sobre todo en el norte.

Será en el norte donde los valores sean entre diez y quince grados superiores a la media. En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se registrarán entre 38 y 40 grados e incluso no se descarta que "el jueves se superen los 40 grados" en puntos del valle del Guadalquivir; Las noches también serán cálidas, sin descender de los 20 grados en el litoral mediterráneo y en áreas del centro y sur peninsular.

"En zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía no se descarta que las máximas puedan acercarse a los 40 ºC. Ciudades como Badajoz, Ciudad Real, Toledo, Córdoba, Sevilla o Jaén podrían registrar máximas de 38-40 ºC", avisa Almarcha.

A partir del viernes, y con incertidumbre, las temperaturas se mantendrían en valores similares a los de días anteriores. Pero a partir del fin de semana las temperaturas comenzarían a descender, aunque aún está por determinar "la magnitud y extensión de esa bajada", advierte Del Campo.

"El viernes los descensos afectarían sobre todo al Cantábrico y a puntos del tercio sur peninsular. El fin de semana los descensos llegarían a buena parte del territorio y el domingo, serían notables en la mitad oeste peninsular. Así, terminaríamos la semana con un ambiente mucho más suave en España", concluyen desde ElTiempo.es.