Aemet avisa a España: alerta en 14 provincias por tormentas muy fuertes y hasta 150 l/m2 de lluvia en las próximas horas

Las elevadas precipitaciones, tormentas muy fuertes y oleaje han obligado a activar este martes los avisos en un total de 14 provincias, cinco de ellas en aviso naranja (importante) según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El nivel naranja por lluvias y tormentas se activa en Alicante, Castellón, Valencia, Murcia y las Islas Baleares (Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca), con valores máximos de 150 litros por metro cuadrado (l/m2) en la provincia de Tarragona y 140 l/m2 en Mallorca. El resto de provincias con avisos por precipitaciones y tormentas son Barcelona, Girona, Lleida, Albacete, Cuenca y Teruel.

La inestabilidad se debe al paso de una vaguada vinculada a una borrasca atlántica y a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo. Esto "impulsará vientos de levante que arrancarán desde un mar muy caliente, aportando un plus de energía", advierte Samuel Biener, experto de Meteored. "A ello habrá que sumar las convergencias de viento en superficie y el efecto de la orografía".

Se esperan tormentas localmente fuertes en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares. Asimismo, pueden ser localmente muy fuertes o persistentes, con granizo y rachas de viento muy fuertes en Tarragona, Comunidad Valenciana y Baleares, sin que se descarte intensidades localmente torrenciales.

"Se volverán a formar estructuras organizadas como supercélulas o sistemas convectivos", advierte Biener. "Las condiciones de inestabilidad previstas para hoy nos hacen pensar que localmente puede caer granizo de gran tamaño y producirse vendavales muy intensos asociados a estas células tormentosas. Es posible que se formen algunas mangas marinas en el Mediterráneo o incluso algún tornado, ya que la situación será proclive para ello".

No obstante, el experto insiste en que "la situación no tiene nada que ver con la dana de finales de octubre de 2024". Episodios como actual, explica, "son habituales a principios de otoño en las comunidades mediterráneas". No obstante, "hay riesgo de algunas inundaciones súbitas debido a la intensidad de los aguaceros, por lo que pedimos cautela, tranquilidad y sentido común, siguiendo siempre las recomendaciones de los organismos oficiales".

🟡🟠 Avisos activos por lluvias y tormentas 6 comunidades: diluvios de hasta 140 l/m2 en pocas horas 🌧️.



Por otro lado, el paso del frente atlántico dejará cielos nubosos y precipitaciones en Galicia y Cantábrico, que serán más intensas en el oeste de Galicia y litorales del Cantábrico oriental. De forma más débil y ocasional, las precipitaciones pueden afectar a las zonas aledañas. Además, se prevé nubosidad media y alta en Alborán, que tenderá a disminuir.

En el resto de la Península predominarán intervalos nubosos y poco nuboso en el cuadrante sudoeste. Respecto a Canarias, se esperan cielos nubosos con precipitaciones en los nortes de las montañosas y poco nuboso o despejado al sur. Además son probables los bancos de niebla matinales en interiores del norte y este peninsulares, así como brumas frontales en Galicia y Cantábrico.

Habrá calima en el sudeste peninsular, Alborán y archipiélagos, con tendencia a retirarse. En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento en el Cantábrico y alto Ebro con descensos en el resto del país, localmente notable en el extremo sudeste y archipiélagos. Las mínimas estarán en descenso generalizado y se esperan las primeras heladas en cumbres del noroeste peninsular.

Por último, en Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. Se prevén vientos del oeste y sudoeste en la mitad sur del Mediterráneo, componente norte en su mitad norte, fuerte en el norte de Alborán y con intervalos de fuerte en el resto.