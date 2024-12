Llega la DANA a España tras la borrasca Darragh: Aemet avisa por nevadas, fuertes lluvias y hasta -6ºC en estas zonas

El temporal de nieve impulsado por la borrasca Darragh en Europa Central vive sus últimos coletazos, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa del frío y las heladas generalizadas que protagonizarán las últimas horas. La ausencia de nubes facilitará un ambiente gélido, con varias capitales con mínimas de -2ºC como Ávila o Huesca con -3ºC, y alertas por temperaturas que alcanzarán los seis grados bajo cero en algunas provincias.

Por comunidades, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja han activado el aviso amarillo (riesgo) por frío y heladas, mientras que todavía puede nevar por encima de los 1.000 metros en el Pirineo catalán. Ciudades como Ávila, Vitoria, Zamora, Soria, Pamplona, Lleida, Logroño, León, Burgos y Cuenca tendrán máximas de entre 4 y 7 grados este miércoles, mientras que Almería y Sevilla rozarán los 17 grados.

El principal cambio meteorológico vendrá de mano de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) proveniente del Golfo de Génova, que recorrerá las vertientes Cantábrica y Atlántica de la Península. Los chubascos se extenderán por el litoral mediterráneo, el suroeste peninsular y las islas Baleares, pudiendo acumular entre 20 y 40 litros por metro cuadrado según informa el portal especializado ElTiempo.es. Al caer en la costa y no en el nacimiento de los barrancos, y sin intensidad torrencial, no presentan no obstante un riesgo extremo.

"La presencia de la DANA y de las bajas presiones en el Golfo de Cádiz van a favorecer un perfil inestable y vientos de levante en el Mediterráneo, lo que aportará más humedad", explica a EL ESPAÑOL Marta Almarcha, meteoróloga de ElTiempo.es. "La previsión nos muestra que las lluvias quedarán restringidas a zonas costeras, no descartando que caigan al mar, y no serán tan intensas o persistentes como al DANA de octubre. Sobre todo pueden afectar a la costa de Tarragona, Barcelona, sur de Valencia y Alicante, además de Baleares".

Y tras el temporal... una #DANA pone rumbo a España "Bordeará" literalmente todo el mapa con lluvia. Las precipitaciones alcanzarán a algunas zonas de España en pleno episodio invernal.https://t.co/LsDjO9YLcq



¡Mirad el mapa! pic.twitter.com/NzJft4MBDI — Eltiempo.es (@ElTiempoes) December 9, 2024

El jueves continuará lloviendo en las mismas zonas, pudiendo producirse tormentas en Cataluña. Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja todavía podrán tener nevadas a partir de los 600 metros, con heladas nocturnas. No se descarta la nieve a partir de los 1.000 metros en el resto de la Península. Las máximas diurnas rondarán los 14-17 grados en Alicante, Almería, Badajoz, Cádiz, Barcelona, Córdoba, A Coruña, San Sebastián, Málaga, Murcia y Valencia.

Para el viernes, las lluvias se concentrarán en la mitad sur de la vertiente atlántica, Andalucía occidental, Alborán y oeste de Galicia, pudiendo ser fuertes en áreas de litoral. En el resto del área mediterránea y en el oeste de la Península regresaría el anticiclón con una tendencia a la estabilización. En las Canarias se espera no obstante nubosidad y lluvias generalizadas al oeste de las islas debido a la cercanía de una borrasca atlántica.



Las temperaturas máximas irán en ascenso en todo el país, con registros que regresarán poco a poco hasta los 10 grados en zonas del interior, escalando por encima de los 15 grados en numerosas áreas del sur y este peninsular durante el fin de semana. Las heladas perderán extensión pero todavía podrán ser fuertes en montañas del norte y cubrir la mayor parte de la mitad norte peninsular, áreas del sureste y meseta sur.

Rumbo a un invierno anómalo

No es inusual que se formen DANAs en diciembre, recuerda Almarcha -en 2022 hubo una por Navidad-, ni tampoco hay que asociarlas automáticamente con precipitaciones extremas. "Por sí solas, solo son una 'depresión aislada en niveles altos' de la atmósfera, a unos 5.500 m de altura", explica. La que se producirá esta semana, en cualquier caso, "no va a tener las mismas características en todas las capas de la atmósfera" que la que azotó Valencia el pasado octubre.

"Cuando se dan todos los factores, entre ellos el de tener temperaturas tan altas en la superficie del Mediterráneo, las precipitaciones pueden ser mucho más intensas que si tenemos temperaturas más frías", prosigue. "Sin embargo, a lo largo de este año las temperaturas de la superficie del mar están siendo anormalmente altas, por lo que no se puede descartar que futuras DANAs puedan dejar nuevos episodios de precipitaciones torrenciales".

La previsión estacional, no obstante, apunta a que el trimestre invernal -diciembre, enero y febrero- resultaría "entre más cálido y ligeramente más cálido de lo normal" en todo el país. En cuanto a las precipitaciones, apunta Almarcha, "las tendencias nos muestran que estarán dentro de la media". Por tanto, es pronto para decir si conservaremos la abundante nieve recogida en los últimos días. "No podemos saber si vendrán nuevas nevadas o episodios de frío intenso", concluye.