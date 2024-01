Llega la primavera en pleno enero a España: así es la dorsal que dejará hasta 28ºC en estas zonas

Temperaturas de 28 ºC en España en pleno mes de enero. No, no es otro error en el mapa del tiempo. Se trata de los valores que se esperan en algunas ciudades para los próximos días. El 'culpable' no es otro que la dorsal anticiclónica que atraviesa la Península y que hará que el tiempo sea más propio de primavera que de invierno.

No es de extrañar que a principios de año llegue esta estructura atmosférica que se asocia con estabilidad, nieblas y tiempo despejado. Lo que sí ha llamado la atención a los meteorólogos es la intensidad; es decir, la cantidad de presión que va a mantener la dorsal. Se prevé que en los próximos días la dorsal alcance los 5.940 metros geopotenciales, unos valores récord para la época.

"No tenemos registros de que en este periodo se haya producido una situación similar", asegura José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored, a EL ESPAÑOL. Esta medida indica la altitud a la que encontraremos una presión: "Al ser mayor la presión, el aire que entra en la Península es el que normalmente está en latitudes más bajas en invierno".

A esto hay que añadirle que partimos de unas condiciones iniciales diferentes a las de principios de siglo. "Hace 20 años, un episodio de este tipo daba lugar a temperaturas de 15 ó 20 ºC, ahora ya nos metemos en los 25", ejemplifica Viñas. Otro de los aspectos que también destaca es la frecuencia con la que se están dando este tipo de dorsales anticiclónicas extremas en invierno.

"No tenemos todavía estudios como para confirmarlo pero parece que existe una vinculación directa entre los cambios que está habiendo en la circulación atmosférica y el calentamiento global", apunta en esta ocasión la meteoróloga de ElTiempo.es Mar Gómez. Que la Tierra se vaya calentando en su parte baja de la atmósfera no sólo está alterando la manera de comportarse de la propia circulación atmosférica, con dorsales más frecuentes, sino que también ha provocado que su magnitud sea mayor.

Cuáles serán las temperaturas

Los expertos consultados por este periódico no se atreven a afirmar que esta vaya a ser la última dorsal anticiclónica a corto plazo. No dudan, eso sí, de que vayamos a tener récords de temperatura en los próximos días. "Si tuviéramos esta situación en mayo o en junio, hablaríamos claramente de una ola de calor", señala Viñas, "no va a llegar a ser una ola de calor, pero las temperaturas sí que subirán mucho".

En lo que llevamos de enero, ya se han producido más de 50 récords cálidos. De ellos, la mayoría han sido por mínimas altas. "La semana pasada, de hecho, hubo unas mínimas muy altas en la zona del Mediterráneo, con noches tropicales prácticamente", advierte Viñas.

Junto a esta dorsal habrá un potente anticiclón en superficie. Debido a esta configuración atmosférica, hablaremos de temperaturas muy altas en amplias zonas del país. Estos valores elevados se darán sobre todo por el día, cuando las máximas se dispararán hasta los 20 ºC en amplias zonas, e incluso pudiendo superar los 25 ºC en el sudeste peninsular.

El día más cálido será el jueves. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), puede llegarse a los 26 ºC en el sureste peninsular o los 24 ºC en Sevilla y superarse los 22 ºC en el extremo sur peninsular. Como subraya Gómez, las temperaturas más elevadas podríamos encontrarlas en la ciudad de Murcia, con 27 ó 28 ºC: "Muchos puntos del país van a estar entre 10 y 12 ºC por encima de lo normal".

👇 En color rosado aparecen representadas anomalías de temperatura del orden de los +15 ºC. Se empiezan a poner a tiro de piedra los 30 ºC de máxima en la Península en enero. Los 27-28 ºC parecen seguros este jueves. https://t.co/1rbak4Y5dG pic.twitter.com/hy4UTBYN2Q — José Miguel Viñas (@Divulgameteo) >January 23, 2024

En esta jornada también destaca la evolución prevista de máximas para Teruel. La región aragonesa pasará de los 15 ºC que se registraron este pasado martes a los 22 grados que se prevén para el jueves. A las altas temperaturas también hay que añadir un episodio de calima que aunque no llegará a la Península, sí que afectará a Canarias.

Valores propios de mayo

Durante la noche las temperaturas serán más frescas, incluso con algunas heladas en algunas zonas del país. Además, allí donde haya nieblas, las temperaturas se quedarán más contenidas, sin alcanzar valores tan elevados durante el día, especialmente en Castilla y León, donde el ambiente seguirá siendo particularmente frío.

"No hay que olvidar que el pasado fin de semana hubo una entrada fría que sorprendió por las importantes nevadas y heladas". Con estas palabras, Viñas no descarta que sigamos teniendo un tiempo típico invernal, como el que tuvimos a principios de mes. Desde la Aemet tampoco descartan que al final de la semana pueda entrar algún frente que provocaría el aumento de la nubosidad en el tercio noroeste. Las últimas borrascas con nombre —como Irene y Juan— también harán que sea poco probable que se bata algún récord de temperatura media en enero.

Lo que marca la tendencia, no obstante, es que las dorsales anticiclónicas sean cada vez más frecuentes, con lo que esto implica para las temperaturas. "Si se cumplen los pronósticos, no es ya que tengamos un tiempo primaveral, es que en algunos sitios van a tener un tiempo similar al de abril o mayo", sentencia el meteorólogo.

