Octubre encadena 10 días de calor de récord: Aemet prevé el final de las altas temperaturas en España

El termómetro de una parada de autobús marca 38 º C. Alberto Ortega Europa Press

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado del "episodio extraordinario" de calor que se está viviendo en España, con hasta 10 días consecutivos de récord de calor. Se trata de una situación que no se producía en nuestro país desde hace más de 50 años. De hecho, este fin de semana se han vuelto a registrar récords de temperatura para el mes de octubre.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado los 37,6 ºC que se alcanzaron el pasado viernes en la estación medidora del aeropuerto de Córdoba. La estación de Madrid Retiro superó por primera vez en octubre los 30 ºC. El termómetro llegó a marcar los 30,1 ºC, la temperatura más alta en este observatorio desde su instalación en 1930; llegando a superar los 30 ºC registrados el 1 y 3 de octubre de 1930.

Del Campo también ha destacado el récord alcanzado en el aeropuerto de El Hierro, donde se ha llegado a registrar 35,2 ºC; superando así los 34,2 ºC del 16 de octubre de 1973. El pasado sábado se alcanzaron máximas históricas para octubre en Galicia: en La Coruña se llegó a 33,4 ºC, casi dos grados centígrados más que los registrados el 2 de octubre de 2011, en una serie de datos histórica que comenzó hace 93 años.

🧵Desde el 29 de septiembre hasta el 8 de octubre, todos los días han sido récord cálido para su fecha. Son diez consecutivos, algo sin precedentes en España desde, al menos, los años 70 del siglo XX, en cualquier episodio cálido. pic.twitter.com/FoYmKoizdM — AEMET (@AEMET_Esp) >October 9, 2023

Además, el domingo fue otro día muy cálido en Canarias y puntos de la provincia de Huelva, donde se llegó a casi 38 ºC. Dada esta situación, el portavoz de la AEMET advierte del riesgo de incendios forestales "muy alto", sobre todo en Canarias, donde se superarán los 34ºC en amplias zonas durante los próximos tres días.

"Es muy significativo que desde el pasado 29 de septiembre y de manera ininterrumpida hasta el 8 de octubre, todos los días han sido récord de día cálido para su fecha", explica el portavoz de la AEMET. "Estamos hablando de 10 jornadas consecutivas; es decir, entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre, cada uno de los días han sido los más cálidos para esa fecha concreta desde al menos 1950".

Cuándo acabará el calor

Del Campo advierte que esta situación, la de tener diez días consecutivos de récord de día cálido para el conjunto de España es algo "sin precedentes en nuestro país desde al menos los años 70 del siglo XX". Destaca también que este episodio, que comenzó el pasado 29 de septiembre, duplica el número de récords de calor esperables normalmente para un año concreto.

Así, precisa que en 2023 alcanzamos un total de 30 récords de días cálidos y ningún récord de día frío, cuando lo normal es que se den 5 días de récord de calor y de récord de frío respectivamente en un año completo. "En 2023 ya multiplicamos por 6 el récord de días cálidos esperables para el año completo", ha puntualizado.

[Vuelven las lluvias a la Península: caída global de las temperaturas y tormentas en estas zonas]

Para esta semana no se esperan grandes cambios. El jueves y el viernes la situación meteorológica será similar pero el viernes ya podrá acercarse un sistema frontal que hará descender los termómetros y dejará precipitaciones en buena parte de la Península. Las más abundantes se esperan en el oeste de la comunidad gallega, aunque no se puede descartar que se extiendan de forma más débil a zonas próximas a la comunidad gallega. Puede que también lleguen a Baleares, aunque no llegará al sureste peninsular durante el fin de semana.

El portavoz ha señalado que para el fin de semana, con la llegada de aire atlántico, las temperaturas descenderán "de forma clara" y serán más acordes para la época del año en la mitad norte porque todavía serán más altas de lo normal en el área mediterránea y en el sur.Las temperaturas recuperarán su normalidad en el norte,peroo seguirán altas todavía en el Mediterráneo y Baleares, donde el sábado podrían repuntar y alcanzar los 34ºC, y en la mitad sur.

