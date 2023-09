Los meteorólogos, a favor de Es-Alert: "Si en Madrid hubiera caído lo de Toledo, habría sido Filomena Dos"

¿Cometió la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) un error 'afinando' su predicción de lluvias históricas en Madrid, y se extralimitó Protección Civil al enviar un estridente mensaje de aviso a través del sistema Es-Alert? Los habitantes de Madrid ciudad y los del resto de la Comunidad han tenido una percepción muy distinta. Si bien la tarde del domingo transcurrió sin incidentes en la capital y las lluvias fuertes no llegaron hasta la madrugada, en localidades del oeste y el sur las precipitaciones han superado los 200 ml, con desbordamientos, inundaciones y tragedias humanas.

Los meteorólogos consultados por EL ESPAÑOL coinciden sin embargo en defender el uso del sistema de alertas. También en esta ocasión, cuando la trayectoria final de la DANA se desvió hacia el oeste de la capital en el último momento, explica Mar Gómez, investigadora de Física Atmosférica y Climatología, y responsable de meteorología de ElTiempo.es. "En una situación como la pronosticada se debe informar, prevenir y alertar a los ciudadanos. En mi opinión, es el mejor método para evitar desgracias. Es más, yo lo ampliaría a las televisiones", asegura.

La especialista reconoce que puede darse un efecto de 'Pedro y el lobo', por el que los ciudadanos pueden volverse escépticos si la gravedad de la alerta no se corresponde con el impacto final. Pero aboga por concienciar y educar a la población sobre el carácter "probabilístico" de la meteorología. "Si yo te digo que hay una probabilidad del 90% de tsunami, seguramente no irá a la playa. Lo mismo pasa con las situaciones meteorológicas. Si hay una probabilidad muy alta de riesgo meteorológico extremo, como dice el dicho: más vale prevenir que… en este caso lamentar".

Pero ¿qué pasó exactamente sobre los cielos de Madrid para que la llegada de la lluvia a la capital se demorase tanto, presentándose cuando el aviso ya había descendido a naranja? Responde Samuel Biener, climatólogo y experto de Meteored: "En las últimas horas, se generaron trenes convectivos sobre toda la zona centro, que son líneas de tormenta muy intensas pero estrechas. Abarcan pocos kilómetros de ancho y pueden suponer diferencias muy importantes entre cortas distancias". A esto se suma la "dificultad" para localizar el centro exacto de la DANA a medida que se desplaza, pese a los adelantos en la tecnología y los modelos de predicción.

"Es básicamente una lotería, hasta que no crece la tormenta no sabes dónde van a descargar", explica el especialista. Sin embargo, ¿por qué no se rectificó el aviso una vez tomaron forma los trenes convectivos? "Aemet no emite los avisos en función de los municipios sino por demarcaciones territoriales". Así, se encuadra tanto Madrid ciudad como el sur de la comunidad, donde se produjeron las acumulaciones de más de 200 litros. "Ha habido cambios respecto a la zona afectada por el grueso de precipitación, pero la previsión se ha cumplido bastante bien, y de no haberse activado los avisos, hablaríamos de una catástrofe mayor".

Biener subraya que desviación de la DANA fue solo de "20 kilómetros al oeste" de Madrid, lo que justifica más sobradamente el nivel de alerta. "Más allá de que se haya retrasado o adelantado la lluvia, si llega a caer en Madrid lo que ha caído en Toledo, hubiera sido un caos absoluto durante días. Hubiera sido una Filomena Dos". Esta es la naturaleza de las 'gotas frías' a las que están acostumbrados en el Mediterráneo, explica, muy diferentes a las "borrascas atlánticas de toda la vida", más sencillas de pronosticar con certeza. "Matices muy pequeños cambian radicalmente la previsión".

La primera activación del sistema ES-Alert ha podido resultar controvertida en Madrid, pero Biener recuerda que los países desarrollados expuestos a eventos extremos, como EEUU o Japón, cuentan desde hace décadas con dispositivos similares. "Es una herramienta muy útil y fundamental de prevención", explica. "Estos fenómenos se están volviendo más frecuentes en España. E insisto: si no se hubieran emitido los avisos de Protección Civil, ayer seguramente menos personas se habrían quedado en su casa y habría más afectados".

Así, el especialista aboga por "normalizar" estos avisos por desagradables que puedan resultar. "Los pitidos no dejan indiferente a nadie, ¿no? Pero, bueno, digamos que el sistema es un prototipo. Evidentemente, tiene margen para mejorar. Hay otras formas: se han barajado vibraciones en el móvil, con un sistema de correos electrónicos, por avisos por redes sociales...". Acotar las poblaciones que reciben los avisos para que no sean tan indiscriminados sería otra mejora a tener en cuenta a un futuro. Lo importante, concluye, es que España siga "equiparándose" a los países mejor preparados para enfrentarse a las catástrofes climáticas.

