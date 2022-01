El tiempo para el jueves 13 de enero: descenso de temperaturas en toda España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, jueves, un descenso de las temperaturas máximas de forma casi generalizada, así como fuerte viento en el área del Estrecho y al norte de Galicia. El jueves se esperan intervalos nubosos en el área mediterránea, con algunas precipitaciones débiles y dispersas en su mitad sur.

Surgirán nubes bajas matinales, con posibilidad de que lleguen a formar nieblas, en el País Vasco, alto Ebro, este de la meseta sur y en depresiones de Huesca y Lérida. Predominio de cielos poco nubosos en el resto del país. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros en las sierras del sureste de la Península.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, aunque tenderán a subir ligeramente en el extremo norte peninsular y en los archipiélagos. Las mínimas bajarán en la mayor parte del país, con heladas en buena parte del interior norte y este del territorio, más intensas en Pirineos.

El tiempo para el jueves 13 de enero.

Vientos de componente este en todo el país, fuertes en el área del Estrecho y, al principio de la jornada, con intervalos de fuerte en el norte de Galicia.



- GALICIA: poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo de nubes bajas a primeras horas del día en el noreste. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas en descenso ligero en la mitad sur y sin cambios o en ligero ascenso en la norte. Heladas débiles generalizadas en Orense y en Lugo, excepto en A Mariña interior de Lugo. Viento de componente este en el litoral norte, ocasionalmente fuerte en los cabos y flojo variable, con predominio del este y sureste, en el resto.



- ASTURIAS: poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo de nubes bajas matinales en el suroeste. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas en ascenso en la cordillera y sin cambios o en descenso ligero en el resto. Heladas débiles generalizadas en el interior. Viento del este en el litoral, ocasionalmente fuerte en los cabos y flojo variable, con predominio del este y sureste, en el resto.



- CANTABRIA: poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos de nubes bajas en la costa oriental a primeras horas del día y probables brumas matinales asociadas. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, en general ligero; máximas en ascenso, salvo en el litoral occidental, donde bajarán ligeramente. Heladas débiles en el interior, más intensas en el tercio sur y en cotas altas de la cordillera. En el litoral, viento del este flojo, que arreciará algo a mediodía y amainará al final de la jornada a sur flojo; en el interior, viento flojo de componente sur.



- PAÍS VASCO: poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas de madrugada, con brumas asociadas y algunos bancos de niebla, más probables en el suroeste. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso, salvo en el tercio sur donde se mantendrán con pocos cambios. Heladas en el interior, en general débiles. Viento de sur y sureste flojo girando temporalmente en horas centrales del día a este en el litoral, con intervalos de mayor intensidad durante la tarde.



- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o despejado. No se descartan algunas brumas y nieblas o nubes bajas matinales en el noreste y en el sureste. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas en descenso en el noroeste y sureste, y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. Heladas generalizadas. Vientos del noreste o variables, flojos.



- NAVARRA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en el oeste a primeras horas del día y brumas y algunos bancos de niebla asociados. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en la Ribera; máximas en ascenso en el extremo norte, en descenso en la mitad sur y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles generalizadas, puntualmente más intensas. Viento flojo variable con tendencia pronto a sur y sureste en el norte y, al mediodía, a este y sureste en el sur.



- LA RIOJA: poco nuboso o despejado. Brumas y nieblas o nubes bajas matinales en la Rioja Alta. Temperaturas mínimas en descenso en el valle y sin cambios o en ligero descenso en el resto, y máximas en descenso en el valle y en ligero ascenso en el resto. Heladas generalizadas, débiles en la Ribera del Ebro. Vientos del este y sureste, flojos.



- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado. No se descartan brumas matinales en el sur de Huesca y valles del Sistema Ibérico de Teruel. Temperaturas mínimas en descenso en el valle del Ebro y con pocos cambios o ligero descenso en el resto, aunque se producirán ascensos locales en cotas altas del Pirineo; las máximas descenderán en la mitad occidental y permanecerán con pocos cambios en el resto. Heladas generalizadas, de carácter débil en el valle del Ebro y más marcadas en el Pirineo y el Sistema Ibérico. Viento variable flojo con predominio de la componente este por la tarde.



- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, sin descartar estratos bajos y brumas en la depresión central. Temperaturas mínimas en descenso, excepto en el Pirineo, donde ascenderán; las máximas apenas variarán o marcarán leves ascensos. Heladas generalizadas en el interior, más intensas en el Pirineo y en algunos valles de la mitad norte. En el Ampurdán, viento del norte; en el resto, viento variable flojo, tendiendo por la tarde en el litoral de la mitad septentrional a noreste con aumentos de intensidad ocasionales.



- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado. No se descartan algunas brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en zonas altas. Vientos del noreste al este.



- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado hasta aumentar durante la madrugada desde el sureste a nuboso, excepto en la sierra donde habrá intervalos nubosos. Al final de la tarde quedará de nuevo poco nuboso. Posibilidad de algunas brumas matinales en el sur. Temperaturas en descenso, ligero el de las mínimas. Heladas débiles, más intensas zonas altas de montaña y en el valle del Henares. Viento del este y noreste flojo, con intervalos más intensos en la sierra por la tarde.



- CASTILLA LA MANCHA: nuboso en el sureste y poco nuboso o despejado en el resto hasta aumentar desde primeras horas del día a nuboso o intervalos nubosos en toda la comunidad, excepto en los extremos noreste y suroeste. Al final de la tarde quedará de nuevo poco nuboso, salvo en el suroeste de Albacete donde se mantendrá nuboso. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el sureste, más probable en las sierras de Alcaraz y Segura y en el extremo este de Albacete. Brumas y algunas nieblas matinales en el sureste y en La Mancha. Temperaturas mínimas sin cambios o con cambios ligeros, con predominio de los ascensos en el sureste y los descensos en el resto; máximas en descenso, en general ligero. Heladas generalizadas en el noreste, más intensas en la zona de Parameras de Molina y en cotas altas de la Serranía de Cuenca, y dispersas en el resto de la comunidad. Viento de componente este, más intenso en las sierras de Alcaraz y Segura durante las horas centrales del día.



- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos de nubes bajas, más densos en Valencia por la mañana, cuando se esperan precipitaciones débiles en el litoral, probables en el resto de la provincia, sin descartar que se extiendan al litoral de Alicante; por la tarde disminuirá la nubosidad en general. Temperaturas mínimas en descenso excepto en Alicante, donde será más leve o no se dará; las máximas descenderán en el interior y apenas variarán en el litoral. Heladas débiles en el interior de Valencia y Castellón. En el litoral de Alicante, viento del noreste; en el resto, viento flojo de componente este, ocasionalmente más intenso en el litoral de Valencia por la tarde.



- MURCIA: cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables e intensas en el litoral, que serán de nieve por encima de los 1.000-1.200 metros en el extremo noroeste. Temperaturas sin cambios o en descenso en el interior, con heladas débiles en cotas altas. Vientos de componente este, más intensos y del noreste en el litoral.



- BALEARES: intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios con posibilidad de alguna helada débil en Mallorca. Viento del norte y noreste.



- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con algún intervalo nuboso durante la tarde. En la vertiente mediterránea se esperan cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, de nieve por encima de 1.000-1.200 metros, más probables en Almería y al oeste de la provincia malagueña. Temperaturas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Heladas débiles en el interior oriental y en zonas altas del resto. Vientos de componente este, fuertes en el tercio sur de Cádiz con rachas muy fuertes, y en el litoral mediterráneo rachas ocasionalmente muy fuertes.



- CANARIAS: predominio de cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos de nubes bajas en el norte y este de las islas durante la madrugada, que tenderán a disiparse a primeras horas del día. Nubosidad de tipo alto al final del día en las islas occidentales. No se descarta ligera calima en las islas más orientales al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, previéndose heladas en cumbres de Tenerife. Máximas en ligero ascenso, más acusado en el interior de las islas orientales. Viento de componente este flojo en general, girando a sureste moderado en medianías y cumbres durante el día. Predominio del régimen de brisas en costas.

