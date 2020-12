El tiempo en España para hoy jueves 31 de diciembre: alerta naranja por nieve en el norte

Asturias estará mañana —último día de 2020— en aviso naranja (riesgo importante) por nevadas y en amarillo por fenómenos costeros que dejará un frente asociado a la borrasca Bella además cielo nuboso o cubierto, precipitaciones y frío en buena parte de la Península, excepto en el área mediterránea.



Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web, la entrada de un frente por el norte peninsular afectará también a Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, que estarán en aviso amarillo por nieve, bajas temperaturas o fenómenos costeros.



El frente dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones a buena parte de la Península, excepto al área mediterránea. Las precipitaciones serán más abundantes en Galicia y el Cantábrico y podrían ir acompañadas de tormentas, siendo persistentes en el entorno del litoral.

Pronóstico para el 31 de diciembre.

Las precipitaciones se extenderán hacia el sudeste en la segunda mitad del día, afectando a la mayor parte de la Península, sin alcanzar el sur de Andalucía ni el resto del área mediterránea, donde únicamente se espera un aumento de la nubosidad, siendo muy poco probables las precipitaciones.



En Canarias el cielo tendrá intervalos nubosos, aunque con baja probabilidad de precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. La cota de nieve se situará en torno a los 800/1.000 metros en los Pirineos, en 800/1.200 metros en el extremo norte y en 1.000/1.200 metros en el centro y sur peninsular. En todas las zonas baja a lo largo del día a unos 800/1.000 metros.



Las temperaturas diurnas subirán en el sudeste peninsular y Baleares y se mantendrán sin cambios en Canarias. Se esperan heladas débiles en buena parte del interior peninsular, que serán más intensas en zonas de montaña y localmente fuertes en los Pirineos. En la Península y Baleares soplarán vientos del oeste, con intervalos fuertes en el litoral cantábrico, gallego, de Alborán y litoral central catalán. En Canarias, vientos alisios.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: cielo nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos que ocasionalmente podrían ir acompañados de tormenta y ser localmente persistentes en el litoral norte, tendiendo a remitir en el sur al final. La cota de nieve se situará en torno a 1.000/1.200 metros y bajará a 500/700 metros. Bancos de niebla en zonas de montaña. Temperaturas mínimas con pocos cambios hasta el final del día. Heladas débiles en zonas de montaña del este. El viento soplará del oeste y suroeste y será más intenso en el litoral norte a primeras horas. En el interior, viento flojo de norte a noroeste.



- ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos que se irán extendiendo de oeste a este y que ocasionalmente podrían ir acompañados de tormenta y ser persistentes en el litoral. La cota de nieve se situará en torno a 1.000/1.200 metros bajando a 500/700 metros. Bancos de niebla en zonas altas.Temperaturas mínimas sin cambios. Heladas débiles en zonas altas de montaña. Viento flojo del suroeste, en general flojo, siendo más intenso en la mitad occidental a primeras horas, rolando de oeste a noroeste por la mañana.



- CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos desde por la mañana, con posibilidad de que en el tercio norte sean ocasionalmente tormentosos y persistentes. La cota de nieve se situará en torno a 900-1.000 metros bajando hasta 500-700 metros. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en el tercio sur. Viento del suroeste flojo en el interior, girando a noroeste, y en el litoral, de componente oeste, con intervalos de fuertes en horas centrales del día.



- PAÍS VASCO: cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos más abundantes a partir de mediodía y menos intensos y frecuentes en la mitad sur, con posibilidad de que en el tercio norte sean ocasionalmente tormentosos y puntualmente persistentes. La cota de nieve se situará en torno a 800-1.000 metros, bajando hasta 600-700 metros. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios y las máximas ascenderán a lo largo del día, más suave en Álava, donde habrá heladas débiles y dispersas en las zonas altas. Viento de suroeste, rolando a noroeste en el interior, donde disminuirá a flojo. El viento del litoral rolará a oeste y tendrá fuertes intervalos a primera hora de la tarde.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso a cubierto a lo largo del día. Precipitaciones generalizadas en toda la comunidad, más frecuentes e intensas en zonas de montaña. La cota de la nieve se situará en 800-1.200 metros, bajando a 500 o 700 metros durante la jornada. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios en el noroeste y ascenderán en el resto Temperaturas mínimas sin cambios en el noroeste y en ascenso en el resto. Las máximas ascenderán en el sureste y sufrirán leves cambios en el resto. Heladas generalizadas, más intensas en zona de montaña. Vientos del suroeste, tendiendo al oeste y noroeste.



- NAVARRA: cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos que se extenderán de norte a sur a partir de mediodía y que serán algo más frecuentes e intensas en el tercio norte. La cota de nieve en torno a los 800-1.000 metros, bajando a 600-800 metros. Las temperaturas no tendrán cambios excepto un ascenso de las máximas en la Vertiente Cantábrica. Heladas débiles en el Pirineo, sierras del noroeste, y puntos de La Ribera. Viento flojo del sur y suroeste girando a noroeste al final de la tarde.



- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones frecuentes e intensas en la Ibérica a partir de la segunda mitad del día. La cota de la nieve: 800-900 metros, bajando a 600-700 al final de la jornada. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. Heladas en la Ibérica. Vientos del suroeste en la Ibérica y variables en el Valle, tendiendo al oeste y noroeste.



- ARAGÓN: cielo cubierto con precipitaciones en el tercio norte. En el resto, cielo poco nuboso aumentando a nuboso o cubierto con precipitaciones en la Ibérica por la tarde. Probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el resto. Cota de nieve entre 800-1000 metros en el Pirineo y entre 1.000-1.200 metros en el resto, bajando al final a 800-1000 metros. Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso en el Pirineo y la Ibérica y se mantendrán sin cambios en el resto. Heladas en el Pirineo y la Ibérica y débiles en puntos del resto. Viento del oeste y noroeste flojo a moderado en la mitad sur y flojo en la mitad norte.



- CATALUÑA: cielo poco nuboso a primera hora, aumentando a nuboso o cubierto a lo largo del día. Precipitaciones en el Pirineo por la tarde, y de manera débil y dispersa en el resto de la mitad occidental. Cota de nieve entre 800-1.000 metros. Brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Las temperaturas ascenderán en el Pirineo y sufrirán pocos cambios en el resto. Heladas en el Pirineo, débiles en la depresión y puntos del resto del interior. Viento del oeste flojo a moderado en la mitad sur y flojo en la mitad norte, tendiendo en el litoral a suroeste moderado.



- EXTREMADURA: cielo poco nuboso con nubes bajas matinales y probables brumas y nieblas, sobre todo en los Valles del Tajo y del Guadiana. Habrá un aumento de la nubosidad a partir del mediodía con precipitaciones que se desplazarán de norte a sur. La cota de la nieve será de 1.200 metros, bajando a 900 o 1.000. Temperaturas con cambios ligeros. Heladas débiles y más intensas en Gredos. Soplará viento del oeste en toda la comunidad.



- COMUNIDAD DE MADRID: nubes bajas en el norte de la Sierra, asociadas a probables brumas y nieblas matinales. Cielo poco nuboso o despejado en el resto, aumentando a partir de la mañana a nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles que por la tarde se extenderán de norte a sur, más probables e intensas en la Sierra y que serán de nieve al principio en torno a 1.200 metros, bajando la cota hasta 800-1.000 metros al final del día. Las temperaturas mínimas subirán en cotas altas del Sistema Central y se mantendrán sin cambios con un ligero descenso en el resto. Las máximas aumentarán en la Sierra. Heladas débiles generalizadas. Viento flojo variable tendiendo por la mañana a suroeste y arreciando temporalmente por la tarde.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en el extremo nordeste y tercio occidental que irán con brumas y bancos de niebla matinales asociados, aumentando por la tarde a nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y chubascos. Estas precipitaciones serán más frecuentes e intensas en el nordeste. La cota de nieve se situará en torno a 1.000-1.200 metros bajando a 800-1.000 metros excepto en Albacete. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas sufrirán un ligero ascenso más acusado en Albacete y sur de Ciudad Real, resto de La Mancha y en el Sistema Central. Heladas débiles generalizadas, más intensas en cumbres de la Ibérica. Viento del oeste y suroeste flojo, aunque soplará del oeste y noroeste por la mañana en Cuenca y Albacete. Habrá intervalos de viento más intensos a partir del mediodía.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado con un aumento de nubes a partir del mediodía en la mitad norte e intervalos nubosos en la mitad sur. No se descartan precipitaciones débiles por la tarde en el interior de la mitad norte. La cota de nieve estará entre 1.000 y 1.200 metros, bajando puntualmente a 800 metros. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo del oeste y suroeste.



- MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a nubosos en el norte de la región a últimas horas. Las temperaturas mínimas descenderán y contarán con heladas débiles en el interior. Las máximas ascenderán en el norte y sin cambios en el resto. Vientos del noroeste, girando a suroeste en el litoral.



- ISLAS BALEARES: predominio de cielo poco nuboso a lo largo del día, aumentando por la noche a nuboso. Las temperaturas nocturnas contarán con pocos cambios o en ligero descenso, con alguna helada débil en la sierra de Tramontana. Las temperaturas diurnas sufrirán un ligero ascenso. Viento del oeste girando por la tarde a suroeste.



- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, con tendencia en el interior a cielos nubosos por la tarde. Probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el tercio norte al anochecer y de nieve por encima de los 1.000-1.200 metros. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios, con heladas en amplias zonas del interior. Las máximas ascenderán en toda la comunidad salvo en el cuadrante sureste, donde se mantendrán. Vientos variables flojos en el interior oriental y de componente norte en el resto, tendiendo a componente oeste y aumentando por la tarde.



- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas al inicio y a últimas horas. En el resto de islas, intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en las vertientes norte y este durante la primera mitad del día. Por la tarde en zonas de interior y al sur y oeste, las precipitaciones podrían ser localmente más intensas. Baja probabilidad de precipitaciones fuertes en La Palma y El Hierro durante la madrugada. Las temperaturas tendrán pocos cambios. Soplará viento del nordeste flojo a moderado, predominando el viento flojo de componente este en las islas más occidentales.