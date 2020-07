Este es el tiempo que nos espera para este fin de semana en España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el viernes chubascos y tormentas localmente fuertes en Pirineos, aumento de las temperaturas en el suroeste peninsular y viento fuerte en el oeste de Galicia.

Cielo despejado en gran parte del país, mientras que en el Cantábrico estará nuboso, con lluvias débiles que remitirán durante la tarde en el litoral y se dispersarán en forma de chubascos en el interior. Nubosidad de evolución en el interior con chubascos y tormentas en áreas montañosas en el noreste, más intensas y localmente fuertes en Pirineos.

Se esperan intervalos nubosos con alguna tormenta aislada en Baleares y sierras valencianas; lluvias débiles dispersas en el norte de las islas más montañosas del archipiélago canario. Posibles nubes bajas, brumas o nieblas en el interior de Galicia y Cantábrico, el alto Ebro y la Ibérica septentrional, y calima en el área mediterránea.

Las temperaturas máximas descenderán en medianías de Canarias y tercio norte peninsular, notable en Navarra, y aumentarán en el suroeste peninsular. Se esperan valores normales para la época del año alcanzando los 34 y 36 grados en la vertiente sur y Ebro medio, así como los 38 en el Guadalquivir medio.

Intervalos de viento fuerte de dirección norte en el oeste de Galicia, del noreste en el resto de Galicia, Asturias y meseta Norte, alisios en Canarias con intervalos de fuerte, de componente este en Baleares y flojos en general en el resto; tendencia a levante en el Estrecho, con intervalos de fuerte al final de la jornada.

Sábado

En gran parte del país predominarán cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el Cantábrico se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles dispersas, que por la tarde remitirán en el litoral y quedarán chubascos aislados en el interior. Asimismo se desarrollará nubosidad de evolución en el interior, con chubascos y tormentas en Pirineos, donde podrían ser localmente fuertes. No se descartan en la Ibérica. En Baleares no se descarta alguna tormenta aislada por la mañana. En Canarias son probables lluvias débiles aisladas en el norte de las islas más montañosas.

Posibles nubes bajas, brumas o nieblas en el interior de Galicia y Cantábrico, el alto Ebro, la Ibérica septentrional, Estrecho y Melilla. Temperaturas diurnas en ascenso en las vertientes atlántica y Cantábrica, y sin cambios o en ligero descenso en el resto de la Península y Baleares. Empezarán a rebasar valores normales para la época del año, superando los 34-36 grados en la mitad sur interior sur, Duero y Ebro medios, así como los 38 en el Guadalquivir medio.

Viento fuerte del noreste en el noroeste de Galicia y de levante en el Estrecho. Alisio en Canarias, con intervalos de fuerte. Viento del noreste en el Cantábrico y meseta Norte. Componente este en Baleares, litoral sudeste y Alborán. Componente norte en Ampurdán. Variables en general en el resto.

Domingo

En la Península y Baleares al principio estará poco nuboso o con intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución diurna en gran parte del interior peninsular y de Mallorca. Son probables chubascos tormentas en los entornos montañosos del tercio norte peninsular, más intensos en la cordillera Cantábrica y Pirineos. Con menor probabilidad e intensidad, podrán afectar a zonas llanas y al interior sudeste. En el área del Estrecho y Melilla nuboso tendiendo a dispersarse por la tarde. En Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto.

Posibles nubes bajas, brumas o nieblas matinales en el interior de Galicia y del Cantábrico occidental, litoral sudeste, Estrecho y Alborán. Temperaturas diurnas en aumento en el extremo norte peninsular y en Canarias, sin grandes cambios en el resto. Valores anormalmente altos para la época del año en Galicia. Se superarán los 34-36 grados en los cursos medios del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

Vientos del noreste en el noroeste peninsular, Cantábrico y área mediterránea oriental. Levante en el Estrecho y Alborán. Alisio en Canarias. Variables en el resto. Intervalos de fuerte en el litoral de Galicia, Estrecho y Canarias.

Lunes

En gran parte del país se espera que predomine un tiempo seco y estable, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se desarrollará nubosidad de evolución en el interior peninsular y es probable que, durante la tarde, se produzcan chubascos y tormentas en Pirineos y sistema Ibérico oriental, donde podrían ser localmente fuertes. Con menor probabilidad e intensidad y de forma aislada podrían darse en zonas llanas intermedias y otras zonas en el sistema Ibérico. En Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles aisladas y poco nuboso en el resto.

Posibles nubes bajas, brumas o nieblas matinales en el interior de Galicia y del Cantábrico, alto Ebro, Estrecho y Alborán. Aunque las temperaturas no sufrirán grandes cambios, alcanzarán valores anormalmente altos para la época del año en el extremo oeste peninsular y se superarán los 34-36 grados en la vertiente atlántica sur.

Vientos del noreste en el noroeste peninsular y área mediterránea oriental. Levante en el Estrecho y Alborán. Noroeste en el alto y medio Ebro. Alisio en Canarias. Variables en el resto. Intervalos de fuerte en el litoral de Galicia, Estrecho y Canarias.