Este es el tiempo que nos espera para esta Semana Santa

Quien no se consuela es porque no quiere: aunque esta Semana Santa estará marcada por el confinamiento, el tiempo no hubiera acompañado de poder irnos de vacaciones. Durante los días festivos se espera la variabilidad característica de la primavera, con sol, nubes y chaparrones intermitentes y algunos altibajos en las temperaturas, según informa el soporte meteorológico digital eltiempo.es.

El miércoles las temperaturas máximas continuarán en ascenso en el nordeste peninsular. Será una de las jornadas de tiempo más estable de la Semana Santa. Solo se esperan precipitaciones en forma de chubascos dispersos en el entorno de los principales sistemas montañosos de la mitad norte: cordillera Cantábrica, Pirineo y Sistema Ibérico. También aumentará la probabilidad de lluvias débiles en el oeste de Galicia hacia el final de la jornada.

El jueves la situación estará marcada por el paso de un sistema frontal que dejaría precipitaciones en toda la mitad oeste de la península. También se prevén precipitaciones en la zona centro y el norte de Andalucía. Las lluvias podrán abarcar también puntos del interior este, pero de forma más dispersa, sin alcanzar el Levante, Baleares, ni Canarias.

Además, se producirá un descenso de las temperaturas en la mitad suroeste, siendo este descenso más evidente en Extremadura y las provincias de Córdoba y Sevilla.

El viernes se mantendrá la tendencia de precipitaciones dispersas e intermitentes a lo largo y ancho del mapa. Podría llover especialmente en el centro y el noroeste, y en ocasiones con tormenta.

Las precipitaciones serían menos probables en los extremos este y sur de la península. No se esperan lluvias ni grandes cambios en Baleares, pero en Canarias habrá un aumento de la nubosidad y de la probabilidad de precipitaciones con viento de componente norte y temperaturas en suave descenso.

Lluvia el fin de semana

El sábado las precipitaciones se darán sobre todo en la mitad norte del país. Desde por la mañana pueden darse en las regiones del Cantábrico, Navarra, La Rioja y nordeste de Castilla y León.

Los chaparrones pueden concentrarse durante las horas centrales del día en el entorno del Pirineo, el interior de las regiones cantábricas, el sistema Central y el Ibérico, pudiendo ser de cierta intensidad.

Sin embargo, el domingo las precipitaciones podrían ganar protagonismo en el extremo sur del país con viento de levante, ganando intensidad en las costas del sudeste y en el mar de Alborán.

La región de Murcia y la costa mediterránea andaluza podría recibir lluvias a final de semana, pudiendo resultar más intensas en el área del Estrecho. Durante el fin de semana pueden producirse precipitaciones en Canarias.

¿Dónde se esperan precipitaciones?