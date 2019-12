El tiempo: pronóstico para el domingo 8 de septiembre

La entrada este domingo de un frente frío por Galicia complicará el tiempo en la segunda parte del puente de la Constitución y dejará precipitaciones, que afectarán principalmente a las comunidades del norte y noroeste, y viento fuerte en el litoral cantábrico.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias se extenderán a lo largo del día con carácter más débil y disperso hacia el interior, serán menos probables cuanto más al sur y al este y no afectarán al extremo sur y sureste peninsular.

Crecerán las nieblas matinales y la nubosidad baja en áreas del interior peninsular y lloverá de forma débil en el norte de las islas Canarias de mayor relieve.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en general, salvo algún descenso en las comunidades cantábricas y ligeras subidas en el área mediterránea, donde se podrían superar los 20 grados en muchos puntos.

Las mínimas no marcarán valores negativos, pero se quedarán en 0 grados en Vitoria, 1 grado en Pamplona, Teruel y Soria y entre 2 y 3 grados en las provincias de Castilla y León.

Soplará viento de componente oeste con intervalos de fuerte en el litoral cantábrico tras el paso del frente y alisios con rachas fuertes en Canarias.

El ambiente recuperará la estabilidad el lunes en gran parte del país, en que se impondrá el anticiclón y las lluvias se limitarán al Cantábrico oriental y Pirineos, aunque tenderán a disminuir a medida que avance el día, además de algún chubasco en el norte del archipiélago canario.

Se repetirán las nubes bajas y las nieblas matinales en áreas del interior peninsular y el viento volverá a soplar del noroeste con rachas fuertes o muy fuertes en el litoral cantábrico oriental, Pirineos, valle del Ebro, Ampurdán y Baleares, y persistirá la situación de alisios en Canarias.

Las temperaturas continuarán en descenso en las comunidades del norte peninsular, subirán en el sur y en la zona centro y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

Predicción por comunidades autónomas

GALICIA: nuboso, predominando las nubes altas en el sureste por la mañana, aumentando a cubierto durante la tarde desde el oeste. Probables brumas o bancos de niebla. Lluvias débiles en el extremo noroeste por la mañana que se extenderán, menos probables y frecuentes, de noroeste a sureste por la tarde. Temperaturas en aumento, menos acusado en las mínimas de la mitad sur. Vientos del sur y suroeste, más intensos en el litoral.



PRINCIPADO DE ASTURIAS: cielos nubosos aumentando a cubiertos con predominio de las nubes medias y altas por la mañana. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el extremo occidental al final del día. Temperaturas en aumento. Heladas débiles en la Cordillera. Vientos de sur y suroeste, flojos en el interior.



CANTABRIA: intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas en la mitad norte y las nubes bajas en la mitad sur, con probables brumas y bancos de niebla matinales en la Cantabria del Ebro. Temperaturas sin cambios reseñables, salvo las máximas en el litoral que ascenderán. Heladas débiles en las zonas de mayor elevación. Viento flojo, variable en el interior y de componente sur en el litoral, donde se darán intervalos de mayor intensidad al final.



PAÍS VASCO: intervalos nubosos de nubes medias y altas, y de bajas por la mañana, sin descartar la formación de brumas matinales. Al final del día tendiendo a poco nuboso. Temperaturas sin cambios reseñables, salvo las máximas en Bizkaia y este de Araba que ascenderán. Viento flojo, variable en el interior y de sur y suroeste en el litoral.



CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, con nubes bajas y brumas o nieblas en la meseta durante la primera mitad del día que localmente pueden ser persistentes. Aumento de la nubosidad durante la tarde por el noroeste donde no se descarta alguna precipitación débil al final del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, excepto las máximas en zonas de niebla persistente que descenderán ligeramente. Heladas débiles. Vientos variables, flojos en general.



COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: intervalos de nubes bajas en la vertiente cantábrica por la mañana, y en el resto poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde, y en el noroeste nuevamente de bajas al final. No se descarta la formación de brumas o bancos de niebla matinales en la zona de Tudela y en zonas altas de la sierras del oeste, donde podrán repetirse al final del día. Temperaturas sin cambios reseñables, salvo las máximas en el cuadrante suroeste en ascenso. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste.



LA RIOJA: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. No se descarta brumas, nieblas y nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ascenso. Heladas débiles en la Sierra. Vientos del oeste-noroeste en el valle y del sur o suroeste en la sierra, flojos en general.



ARAGÓN: predominio de poco nuboso o despejado con nieblas matinales, que podrán ser localmente persistentes en el sur de Huesca. Temperaturas en ascenso en el Pirineo, localmente en descenso en el sur de Huesca y con pocos cambios en el resto. Heladas en el Pirineo, débiles en la Ibérica. Viento variable flojo, predominando el noroeste en el valle del Ebro.



CATALUÑA: predominio de poco nuboso o despejado con nieblas matinales en la depresión central que podrán ser localmente persistentes. Temperaturas en ascenso en el Pirineo, localmente en descenso en la depresión central y sin cambios en el resto. Heladas en el Pirineo. Viento variable flojo.



EXTREMADURA: poco nuboso o despejado. Probables brumas y nieblas matinales, sobre todo en la provincia de Badajoz. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas sin cambios. Vientos flojos variables predominando el este por la mañana.



COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas al principio y al final del día. No se descartan brumas matinales y algún banco de niebla en el sur. Temperaturas mínimas sin cambios en la Sierra y en descenso en el resto y máximas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del nordeste por la mañana y del suroeste por la tarde.



CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado, excepto en La Mancha y en los valles del Tajo y del Guadiana donde abundarán las nubes bajas en la primera mitad del día con probables brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en aumento en el este y con pocos cambios en el oeste. Heladas débiles en Parameras y las Serranías de Cuenca y Guadalajara. Viento flojo con predominio del este y nordeste por la mañana y el oeste y noroeste por la tarde.



COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso o despejado con bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento variable flojo, predominando la componente oeste.



REGIÓN DE MURCIA: intervalos nubosos en zonas altas y el litoral, con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el litoral a primeras horas, quedando los cielos poco nubosos a partir del mediodía. Brumas y probables nieblas en zonas altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en ascenso. Vientos del noreste en el litoral y de componente norte flojos en el interior, disminuyendo en general a lo largo del día.



ILLES BALEARS: intervalos nubosos tendiendo a predominio de cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas sin cambios, o en descenso las nocturnas. Viento del norte y nordeste flojo.



ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas o nieblas matinales en el interior oriental y litoral mediterráneo y nubosidad de evolución por la tarde en el interior oriental. Probabilidad de precipitaciones ocasionales en el área del Estrecho a primeras horas. En Melilla se esperan cielos cubiertos, con precipitaciones acompañadas de tormentas que pueden ser fuertes, remitiendo durante la tarde. Temperaturas máximas en ascenso en el extremo oriental; el resto, en descenso, localmente sin cambios. Vientos variables flojos, salvo en el Estrecho, litoral almeriense y Melilla, donde soplarán de levante durante la mañana, tendiendo a variables flojos por la tarde.



CANARIAS: en el norte y nordeste de las islas más montañosas, predominio de cielos nubosos con apertura de claros en horas centrales donde las lluvias, en general débiles, pueden ser persistentes y localmente moderadas en medianías. En Lanzarote, Fuerteventura y el sur de las islas más montañosas, intervalos nubosos con apertura de amplios claros en horas centrales y baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve; predominio del régimen de brisas en costas orientadas al sur. En cumbres, viento del nordeste con algún intervalo de fuerte.