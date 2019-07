El tiempo: pronóstico para el miércoles 17 de julio

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles temperaturas diurnas que descenderán en buena parte de la Península, y chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en Pirineos y Sistema Ibérico.



Chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste, más probables en el sistema Ibérico, Pirineos y áreas próximas, donde además podrían ser localmente fuertes. Con baja probabilidad, también es posible que se den en otras zonas del este de la Meseta y en las sierras del sureste peninsular.



Cielos nubosos en Galicia y Cantábrico, con lluvias débiles en Asturias y litoral norte gallego, que podrían extenderse a otras zonas cantábricas.

Pronóstico del tiempo para el miércoles 17 de julio.



En Canarias, nuboso en el norte, donde no se descarta alguna lluvia débil y local en las islas más montañosas. Predominio de poco nuboso en el resto, aunque con nubes de evolución en el centro peninsular, nubes medias y altas en el resto del área mediterránea e intervalos de nubes bajas en el sur de Galicia y, al principio, en el oeste de Andalucía.



Las temperaturas diurnas descenderán en buena parte de la Península, excepto en el área mediterránea, donde permanecerán con pocos cambios, igual que en Canarias.



Intervalos de viento fuerte del noreste en Canarias y del norte en el litoral suroeste de Galicia. Viento flojo del noreste en la meseta Norte y, al final, del noroeste en el Ebro y del oeste en el Estrecho. Flojo en general en el resto.

Por Comunidades

Galicia: Nuboso con nubes bajas en la mitad norte abriéndose claros al final del día en A Coruña. Probables brumas y bancos de niebla matinales en el noroeste de Lugo. En el resto, intervalos de nubes bajas tendiendo a poco nuboso e intervalos de nubosidad de evolución en las zonas de mayor relieve del sureste. Lluvias débiles en A Mariña en la primera mitad del día, sin descartarlas en el noreste de A Coruña. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y en descenso en el tercio noroeste. Máximas en descenso, más marcado en el noreste de Lugo, y sin cambios en el oeste de A Coruña. En Orense vientos flojos variables con predominio de norte e intervalos de mayor intensidad durante la tarde. En el resto, vientos del norte y noroeste, de menor intensidad en los extremos norte y este de la Comunidad, con intervalos fuertes en el litoral al sur de Fisterra, y amainando por la tarde.



Asturias: Nuboso con nubes bajas con brumas y bancos de niebla matinales en las zonas de mayor relieve, que podrán repetirse al final del día. Lluvias débiles, más probables en el litoral occidental por la mañana y en la mitad oriental de la Comunidad por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, más pronunciado en el Centro y Valles Mineros y el extremo sureste. Máximas en descenso, más acusado en el cuadrante noroeste. Vientos flojos del nordeste, de mayor intensidad en el litoral occidental durante la mañana, y tendiendo a norte y noroeste al final del día.



Cantabria: Intervalos nubosos, aumentando a nuboso con lluvias débiles en zonas altas del interior, siendo poco probables en Valderredible. Brumas a primeras horas en zonas altas de Liébana, que se repetirán nuevamente al final de la jornada. Temperaturas sin cambios, salvo algunos ligeros aumentos locales de las mínimas. Viento flojo, variable tendiendo a norte a partir de mediodía.



País Vasco: Nuboso de madrugada, despejándose la mitad sur en horas centrales y aumentando de nuevo la nubosidad de tipo bajo por la tarde. Brumas matinales en zonas altas del interior y alguna precipitación débil y aislada en el tercio noroeste. Temperaturas mínimas en aumento, ligero en el norte y más acusado en Araba, y máximas sin cambios. En el litoral, viento flojo de norte y noroeste. En el interior, viento flojo, de dirección variable tendiendo a norte por la tarde, cuando soplará con algo más de intensidad en Araba.



Castilla y León: En el extremo norte, nuboso sin descartar precipitaciones débiles, y con brumas y algún banco de niebla. En el tercio este, intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco y amago tormentoso de madrugada, y aumentando la nubosidad de evolución por la tarde con chubascos, acompañados de tormenta y ocasionalmente con granizo. En el resto, poco nuboso con alguna nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Vientos de componente norte, salvo en las horas centrales de componente oeste, flojos.



Navarra: Nuboso de madrugada, tendiendo a disminuir la nubosidad a lo largo del día excepto en Pirineos y sierras del oeste. Precipitaciones en forma de chubascos tormentosos en el extremo nordeste por la tarde. Brumas matinales en zonas altas del extremo oeste, que al final de la jornada se darán en el Pirineo. Temperaturas mínimas en aumento, ligero en el cuadrante noroeste, y máximas sin cambios significativos. Viento flojo, de noroeste en la Ribera Baja y de dirección variable tendiendo a norte en el resto, soplando con algo más de intensidad por la tarde en el cuadrante sureste.



La Rioja: Intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco y amago tormentoso de madrugada, y aumentando la nubosidad de evolución por la tarde con chubascos, sobre todo en la Ibérica, acompañados de tormenta y ocasionalmente con granizo. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Vientos variables tendiendo a noroeste o norte.



Aragón: Intervalos nubosos con chubascos y tormentas, que pueden ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento variable flojo.



Cataluña: Por la mañana, intervalos nubosos con chubascos y tormentas en el Pirineo e intervalos de nubes altas en el resto. Por la tarde, las tormentas se extenderán probablemente por todo el interior y tercio norte y de forma menos probable en puntos de la costa. Las tormentas pueden ser localmente fuertes, en especial en la provincia de Lleida. Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo y mitad occidental y sin cambios en el resto; máximas sin cambios. Viento variable flojo, predominando la componente sur durante el día.



Extremadura: Poco nuboso o despejado, con alguna nubosidad de evolución en el norte por la tarde. Temperaturas en descenso, salvo las mínimas en el sur que permanecerán sin cambios. Vientos entre el suroeste y el oeste.



Madrid: Intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas, durante la madrugada y por la tarde, sin descartar algún chubasco débil y aislado acompañado de tormenta en la mitad oriental. Poco nuboso o despejado por la mañana y noche. Temperaturas sin cambios significativos, excepto las máximas en el extremo sur donde descenderán. Viento flojo variable, con predominio del suroeste durante las horas centrales y del noreste de madrugada.



Castilla-La Mancha: Intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas, de madrugada y por la tarde en las provincias orientales y en el este de Toledo y Ciudad Real, sin descartar chubascos tormentosos ocasionales y aislados en las Serranías de la mitad oriental, más probables en el este de Guadalajara. Poco nuboso o despejado en el tercio oeste y por la mañana y noche en el resto de la Comunidad. Temperaturas mínimas en aumento en Guadalajara, en descenso en La Mancha conquense y con cambios ligeros en el resto; temperaturas máximas en descenso en Toledo, Ciudad Real y extremo oeste de Albacete y Cuenca y con pocos cambios en el resto de la Comunidad. Viento flojo, del noreste girando a suroeste en Guadalajara, del oeste o suroeste en Toledo y Ciudad Real, y de componente sur en Cuenca y Albacete.



Comunidad Valenciana: Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos por la tarde en el interior de Castellón donde no se descarta algún chubasco o tormenta aislado. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo, predominando la componente este durante el día.



Murcia: Cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución en las sierras del noroeste donde no se descartan chubascos aislados. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas sin cambios. Vientos de componente este, más intenso en el litoral.



Baleares: Cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos del este, en general flojos, con brisas costeras.



Andalucía: Cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el bajo Guadalquivir, Cádiz y litoral mediterráneo, donde no se descarta que puedan ser más persistentes y con bancos de niebla. Nubosidad de evolución en las sierras orientales donde no se descartan algunos chubascos aislados. Temperaturas en descenso, más acusado de las máximas en el interior. Vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste en las comarcas occidentales y litoral mediterráneo. Poniente en el Estrecho.



Canarias: Nuboso en el norte de las islas de mayor relieve así como en el norte de Lanzarote y el oeste de Fuerteventura; no se descartan lloviznas débiles ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve durante la madrugada. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en zonas del interior. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste.