Un león marino muerto y focas en pésimo estado: así es la "penosa" situación de este zoo español

Izquierda Unida y Unidas por Santander han denunciado y pedido explicaciones sobre el estado en el que han aparecido las focas y leones marinos del zoo del Palacio de la Magdalena, a raíz de la denuncia de varios particulares que han publicado en las redes sociales este miércoles imágenes y vídeos de un ejemplar muerto semitapado con una bolsa y otros en pésimo estado. Tras los hechos, una iniciativa ciudadana en change.org recoge firmas para exigir el cierre del zoo.

HILO DE LO VISTO EN EL PALACIO DE LA MAGDALENA.



HAN MUERTO LAS FOCAS: DENTRO HILO⬇️ pic.twitter.com/0eUmNavvOQ — 𝖁𝖎𝖈𝖙𝖔𝖗 𝕭𝖑𝖆𝖓𝖈𝖔🔻 (En Fase2) (@White0Visuals) May 27, 2020

Desde el Ayuntamiento de Santander explican que lo ocurrido en el mini zoo de La Magdalena es que ha muerto un león marino procedente de Cabárceno, de muerte natural, y que tenía 30 años. "Ya ha ocurrido con otros ejemplares que llegan a La Magdalena a vivir sus últimos días", han explicado fuentes municipales a Europa Press. Desde el Consistorio precisan que los operarios del mini zoo "han estado y siguen trabajando durante el estado de alarma y han sido quienes se han encargado del león marino fallecido".

El animal presentaba debilidad y no paraba realizar llantos-rugidos. Realizaba los mismos movimientos todo el rato. La arena se veía seca, se veía que no fue mojada en mucho tiempo, es decir, nunca entraba agua. pic.twitter.com/ApmIv0kW8V — 𝖁𝖎𝖈𝖙𝖔𝖗 𝕭𝖑𝖆𝖓𝖈𝖔🔻 (En Fase2) (@White0Visuals) May 27, 2020

Izquierda Unida ha anunciado que está valorando la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía el estado de los animales del zoo de Santander, y su concejal en la coalición Unidas por Santander ha registrado en el Ayuntamiento de Santander varias preguntas dirigidas a la concejala y al director general de Medio Ambiente para pedir explicaciones.



UxS señala en un comunicado que, según las imágenes y vídeos que se han publicado en las redes sociales, "varias focas han fallecido durante estos días, dejando sus cadáveres expuestos a la vista de los visitantes, y parece que ha habido algún problema con el filtro del agua que baña esa zona y que es vital para los animales que allí viven".



"Queremos saber si se están cumpliendo los estándares mínimos que ese espacio necesita y que expliquen si conocen las razones por las cuales los animales han sufrido el estado de abandono que ha sido denunciado recientemente", explica el concejal de la formación, Miguel Saro.



A su juicio, "es realmente sorprendente que el Ayuntamiento de Santander proponga como una de sus principales tareas para lo que queda de año divulgar el buen nombre de la ciudad como atractivo turístico mientras desatiende una de sus atracciones principales, que es el Palacio de la Magdalena y el zoo que se encuentra en él".



Para Saro, "lo más importante es realmente averiguar si cumple los estándares mínimos de cuidado animal que debe exigirse a este tipo de instalación". "Vamos a proponer la modificación del centro y, a la vista de lo que nos contesten, exigir la eliminación del mismo si no cumple con los estándares básicos, que es bastante probable que ocurra", ha concluido.



La situación no es nueva

IU valora denunciar ante la Fiscalía el estado de los animales del zoo de Santander, un espacio "anacrónico y perjudicial para la fauna que lo habita". Para ello, está recopilando la información necesaria sobre las condiciones del recinto y de los animales.



Con independencia del proceder del animal muerto, desde IU consideran que "la situación penosa de estos animales no es nueva" para los leones marinos y pingüinos del espacio. "Recordemos que hace años había leones en un recinto minúsculo y hasta osos polares en una comunidad en la que en verano se sobrepasan los veinticinco grados de temperatura en muchos días", afirma en un comunicado.



Para IU, "los zoos y, particularmente este, representan la deshumanización de sociedades que creen que los animales pueden exponerse como trofeos y reclamo turístico, cuando realmente deberían de estar en libertad".



Y matiza que, en caso de ser animales criados en cautividad o con imposibilidad de ser liberados, "un minizoo de estas características no responde a los estándares de bienestar animal que, no sólo necesita la fauna, sino que reclama con pujanza la población".



Por ello, consideran que "ha llegado el momento de que la Magdalena se adapte al siglo XXI", competencia del ayuntamiento de la capital, y que desde el Gobierno autonómico "saquen del cajón la Ley de Bienestar y Protección animal". "Esta Ley, siendo insuficiente tras el rechazo de nuestras alegaciones, al menos significaría tener un marco legislativo con el que poder trabajar y ampliar el alcance", concluye IU.