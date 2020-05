El colapso climático se adelanta: ésta es la fecha en la que el calor extremo azotará al planeta

Las consecuencias de la crisis climática sobre los humanos golpearán más fuerte, más ampliamente y antes de lo que se creía, según un estudio que señala que miles de millones de personas serán desplazadas u obligadas a soportar un calor insufrible por cada aumento adicional de un grado en la temperatura global.

Según este informe, retrasar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocará en algunas zonas del planeta, donde vive un tercio de la población mundial, temperaturas tan cálidas como las más calientes del Sáhara en cincuenta años.

La investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences sostiene que el calentamiento de esas zonas producirá migraciones climáticas de más de 3.500 millones de personas, principalmente de Asia, Africa y Latinoamérica, teniendo en cuenta que se prevé un aumento de la población mundial hasta unos 10.000 millones de personas en las próximas décadas.