El físico sevillano que investiga el cambio de hora, pone nombre a las olas de calor y ha corregido a Einstein: "No tiene mérito"

José María Martín-Olalla sospecha que la primera vez que escuchó el nombre de Albert Einstein fue viendo Cosmos, la serie de televisión de Carl Sagan por la que surgió su inquietud científica cuando era un adolescente. Unos 40 años después, acaba de corregir al científico alemán.

Dice que no se dedica a comprobar si Einstein está en lo cierto o no. No le falta razón, ya que en realidad se encontraba preparando un libro de apuntes que presumiblemente sólo iban a leer sus alumnos de la Universidad de Sevilla.

Fue entonces, en la Navidad de 2023, cuando se propuso demostrar que el problema del teorema de Nernst estaba mal resuelto, como ya había sugerido el propio Martín-Olalla dos décadas atrás en un artículo firmado junto a su compañero Alfredo Rey de Luna.

Internamente, consideró que el problema estaba resuelto, aunque no contaba con "una demostración fuerte" como la que ha obtenido ahora acerca de este teorema que recibe el nombre del también físico alemán Walther Nernst, quien lo dio por probado en 1912.

Sus resultados demostraban que el cero absoluto (273 ºC bajo cero) tenía que ser inaccesible. De lo contrario, sería posible construir una máquina con la que usándolo como refrigerante convirtiera todo el calor en trabajo.

Einstein refutó esta idea unos años más tarde al señalar que esta hipotética máquina no se podría construir en la práctica. De esta forma, desvinculó el teorema del segundo principio de la termodinámica y lo asoció a un tercero, independiente del anterior.

Pero como ha demostrado Martín-Olalla, en un reciente trabajo en el que aparece él como único autor, el teorema de Nernst se vincula directamente con el segundo principio de la termodinámica, corrigiendo la idea expuesta por el físico de origen judío hace más de un siglo.

No le da importancia

Para este investigador nacido en Ourense aunque afincado en Sevilla desde temprana edad, "no tiene mérito corregir a Einstein".

Entiende que haya quien lo pueda ver como un hallazgo "muy llamativo y significativo". Pero no es su caso: "No le doy ninguna importancia", afirma en conversación con EL ESPAÑOL.

Es consciente de que al haber realizado tantas afirmaciones, puede que haya alguna en la que esté equivocado. No descarta, de hecho, que sea la última corrección que le hagan.

Puede que incluso a él mismo, como "es normal en el ámbito científico", le rebatan su idea: "No me preocupa porque también será una idea interesante".

El artículo se publicó en junio de este año en la revista The European Physical Journal Plus. Aunque se podía acceder a él, a través de un repositorio, desde enero de 2024. Esto último sólo lo sabía una persona porque tenía el temor de que estuviera equivocado "de una forma garrafal".

A él mismo le sorprendió la rapidez con la que le vino a la cabeza la resolución del problema. Y aunque sabía de la implicación que tenía, llegó a pensar que a nadie le iba a interesar publicarlo.

En parte también lo mantuvo en secreto por eso, ya que "no quería parecer como el tonto de una película que dice 'tengo una idea pero no me hacen caso'". Cuando se lo aceptaron sí que decidió comentárselo "a todo el mundo".

Del tiempo a Einstein

Martín-Olalla no esperaba que la publicación fuese a tener tanto impacto al ser "un tema muy poco dado a una explicación cercana". Buena parte de 'culpa' la tiene su reciente intervención en La Revuelta, a raíz precisamente de este artículo.

Pese a que le metieran en el 'aprieto' de explicar su trabajo en 15 segundos para que se adaptase al "formato TikTok", el físico sevillano no dudó en ningún momento en declinar la invitación puesto que iba a poder hablar de Física en el prime time televisivo.

A día de hoy, resulta prácticamente imposible que estos dos conceptos vayan de la mano. Martín-Olalla defiende que, por ejemplo, en YouTube se puede encontrar divulgación científica. El problema es que "es muy complicado que un joven de 14 años sea capaz de seleccionar un producto de calidad".

Al igual que está haciendo esta semana, en la que se le están acumulando las entrevistas, Martín-Olalla también está predispuesto a participar cuando se le pregunta por el cambio de hora o las olas de calor.

Su familia ya le ha dicho que sólo le falta hacerse experto en una temática relacionada con el frío para que tenga la agenda completa durante todo el año. "Ahora tengo el cero absoluto, que es incluso más frío que en invierno", bromea.

Lo que sí espera es que, al igual que le ha podido ocurrir a otros autores, no se le termine conociendo como "el científico que corrigió a Einstein".

Confía en que en estos "tiempos de inmediatez" aparezca "otro trending topic" que sustituya al suyo.