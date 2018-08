Sólo ocho años para que el hombre vuelva a la Luna: la NASA lo planea para 2026

La NASA ha puesto fecha esta semana a la anunciada vuelta a la Luna del hombre, a poco menos de un año de que se cumpla el 40 aniversario de la llegada de astronautas al satélite de la Tierra. Según un planning temporal hecho público por la agencia espacial estadounidense esta semana, los humanos volverán a alunizar en la superficie del satélite natural alrededor de 2026, en alrededor de sólo ocho años.

Las fechas coinciden con lo también anunciado por el vicepresidente estadounidense Mike Pence la semana pasada en una conferencia de la NASA, donde el político anunció que astronautas estadounidenses colonizarían la estación lunar en 2024, justo antes de que concluya el potencial segundo mandato del presidente Trump.

Sin embargo, no se cumpliría el sueño del multimillonario, porque está previsto que antes de volver a pisar la Luna -lo que sucedería en 2026-, una misión aterrice en la estación lunar, llamada Gateway y que la NASA planea contruir pronto. Esto es lo que coincidiría con el final de su hipotética segunda presidencia, pero no el verdadero alunizaje, explican en The Verge.

El vicepresidente de EEUU confirma el viaje a la Luna

La construcción de Gateway en la órbita lunar estaba prevista desde antes de que Trump llegara al poder y trasladara a la NASA su intención de volver a la Luna. La estación servirá como puesto fronterizo para astronautas y se utilizaría tanto como para que estos puedan hacer investigación espacial alrededor de la Luna como para que pudiera usar el módulo para viajar hacia la Luna o incluso otros lugares del espacio exterior.

Aunque la NASA ha vuelto a explicar su línea temporal sobre la construcción del módulo, que prevé en funcionamiento para 2024, la realidad es que ninguna de sus piezas se ha construido todavía. De hecho, la primera será el llamado módulo de energía, y la agencia espera lanzarlo con un cohete comercial en 2022.

Su intención es hacerlo a través de una colaboración público privada, pero todavía no se ha firmado ningún contrato al respecto.