Seis regalos para los amantes de la ciencia: de dinosaurios a vasos de chupito

Ya pasados el black friday, el cyber monday y todos esos días importados que cada año hacen que se abarroten los centros comerciales y carritos de la compra online, estamos inmersos en plena adquisición de regalos para los patrios Reyes magos, cuando el consumismo se disfraza de espíritu navideño.

Si bien comprar pensando en los demás para muchos es casi más placentero que consumir para ellos mismos, para otros es un quebradero de cabeza, especialmente si el regalado no comparte demasiadas aficiones con ellos.

Éste es el caso de quienes tienen que elegir un presente para un amigo o familiar amante de la ciencia, ya que no todo el mundo comprende esa mezcla de pasión y frikismo que les caracteriza. Si éste es el caso de algunas de las personas a las que tienen que regalar durante estas fiestas, he aquí una pequeña selección de ideas que no pueden fallar.

Chupitos de laboratorio

Una original forma de tomar chupitos.

Pocas cosas gustan más a un buen amante de la ciencia que tomar un chupito de su bebida favorita en un buen matraz Erlenmeyer o tubo de ensayo.

Los hay de diferentes tamaños, colores y materiales, adaptados a todo tipo de bolsillos, pero si hay un factor común entre todos ellos es la ilusión que le hará al receptor del regalo sacarlo del paquete. Y estrenarlo también, por supuesto.

Cortina de ducha de la tabla periódica

La cortina de 'The big bang theory'

La inmensa mayoría de amantes de la ciencia también son fans incondicionales de la serie The Big Bang Theory, por lo que cualquier regalo relacionado con este programa sería una magnífica opción para Reyes.

Y si encima es la famosa cortina de ducha con estampado de tabla periódica que actualmente tienen Sheldon y Amy en su piso, mejor que mejor. Sin duda es una opción asequible que les encantará.

Microbios de peluche

Tener ciertas bacterias puede ser hasta bueno.

Tener un resfriado no siempre tiene por qué suponer lidiar con mocos y estornudos. Al menos si se trata de uno de estos microbios gigantes, cuyo único síntoma asociado son unas ganas enormes de abrazarlos. Pueden encontrarse en Giant Microbes, una página americana que también hace envíos a España.

El catálogo se renueva continuamente, con la adición de nuevos microbios, órganos y células. Además, en épocas señaladas del año abren secciones dedicadas a ellas, como un apartado dedicado a San Valentín, en el que no pueden faltar el herpes, la Chlamydia o la enfermedad del beso.

Dino Pet

Un Dino Pet.

Los niños del pasado soñaban con dormir abrazados a un Gusiluz que iluminara sus noches de insomnio y pesadillas.

Sin embargo, y aunque todavía existen, estos simpáticos gusanos de peluche se han convertido en un juguete vintage, reemplazado por otras alternativas tan curiosas como Dinopet.

Este brillante dinosaurio está relleno de dinoflagelados, unos microorganismos que en ambientes acuáticos oscuros producen bioluminiscencia.

No necesitan pilas ni cables, pero el mantenimiento es muy importante, ya que para mantenerlos vivos es necesario que el juguete se mantenga en unas condiciones muy concretas de higiene y temperatura. Por lo tanto, se podría decir que también tiene algo de Tamagotchi. Una verdadera regresión al pasado.

Científicas de Lego

Las científicas de Lego.

En un magnífico intento de visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, la empresa Lego lanzó en 2014 su colección Instituto de investigación, protagonizada por una paleontóloga, una química y una astrónoma.

Pero esto debió saberles a poco, pues este año se han animado a lanzar una nueva colección compuesta por las figuras de cinco científicas de la NASA, cuyos papeles fueron esenciales en misiones tan importantes como la Apolo11.

Joyas científicas

Serotonina, formato joya.

A menudo las joyas son una opción muy buena de regalo cuando no se tiene claro qué comprar. Pero, ¿qué joya? si la persona regalada disfruta con la ciencia, éstas en forma de moléculas son el presente perfecto.

¿Acaso hay algo más bonito que regalar un colgante de la conocida como hormona de la felicidad? Una metáfora perfecta en un regalo muy original.