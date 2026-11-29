Roberto Brasero, meteorólogo: "España registró más del doble de olas de calor entre 2001 y 2025 que en los 25 años anteriores"

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LO ESENCIAL Las claves España ha registrado 91 olas de calor entre 2001 y 2025, lo que supone un incremento de más del 112% respecto a las 43 contabilizadas entre 1976 y 2000, según datos destacados por Roberto Brasero. En Canarias el impacto ha sido aún más pronunciado, pasando de 17 episodios de calor extremo en el primer periodo de 25 años a un total de 41 en el segundo. Los datos recientes confirman la tendencia: el verano de 2026 ha sido el más cálido desde 1869 en España, alcanzando 61 días bajo situación de ola de calor en la Península y Baleares. Las altas temperaturas no solo son más frecuentes e intensas, sino que están alargando el verano, registrándose temperaturas estivales desde la segunda mitad de mayo hasta septiembre.

Hubo un tiempo en el que dormir con las ventanas abiertas era suficiente para soportar buena parte de las noches de verano en España. Sin embargo, las temperaturas nocturnas cada vez ofrecen menos tregua y los episodios de calor extremo han ganado protagonismo en el calendario.

Aunque las altas temperaturas forman parte de las características del clima español, los registros meteorológicos evidencian una transformación que va mucho más allá de la sucesión de veranos especialmente calurosos.

Las olas de calor son cada vez más frecuentes, prolongadas e intensas.

Sobre esta cuestión se pronunció Roberto Brasero en un artículo publicado el pasado mes de julio en Antena 3 Noticias, en el que el popular presentador del tiempo recurrió a los registros históricos para explicar cómo están cambiando los veranos en nuestro país.

Más del doble de olas de calor

"Siempre ha hecho calor en verano, sí, lógico, eso es el clima", señalaba Brasero, quien incidía en que el incremento de las temperaturas no responde únicamente a las particularidades de un año concreto, sino a una tendencia sostenida en el tiempo.

El meteorólogo recordaba que, entre 1976 y 2000, España contabilizó 43 olas de calor, frente a las 91 registradas entre 2001 y 2025. Esto supone un incremento de aproximadamente el 112% al comparar dos periodos de idéntica duración.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), analizados por Servimedia, reflejan una evolución especialmente acusada en Canarias, donde se ha pasado de 17 a 41 episodios de estas características.

Conviene recordar que no todos los episodios de temperaturas elevadas constituyen una ola de calor. Para que reciban esta consideración, deben cumplirse simultáneamente determinados requisitos relacionados con su intensidad, duración y extensión geográfica.

Según los criterios climatológicos de AEMET, las temperaturas deben superar durante tres jornadas consecutivas, como mínimo, unos umbrales históricos específicos en al menos el 10% de las estaciones meteorológicas estudiadas.

El problema tampoco reside exclusivamente en la frecuencia con la que se producen estos fenómenos. Su persistencia dificulta la recuperación del organismo frente al estrés térmico, especialmente cuando las temperaturas permanecen elevadas durante la noche.

Un verano que gana terreno

Los registros de 2026 han reforzado la tendencia a la que hacía referencia Brasero. Según el balance climático de AEMET, el pasado verano fue el más cálido en España desde, al menos, 1869.

Entre junio y agosto, la temperatura media alcanzó los 24,5 grados, situándose 2,4 grados por encima de los valores habituales del periodo de referencia comprendido entre 1991 y 2020.

Además, la Península y Baleares acumularon 61 días en situación de ola de calor en 2026, superando ampliamente los 41 contabilizados en 2022 y los 36 de 2025, según el balance publicado en septiembre por el organismo estatal.

El calentamiento también está modificando los límites temporales de la estación. Este año se registraron temperaturas propias de julio durante la segunda quincena de mayo, mientras que septiembre volvió a dejar episodios de calor extremo.

De cara al futuro, las perspectivas tampoco resultan especialmente alentadoras. Una publicación de AEMET contempla que, incluso bajo un escenario intermedio de emisiones de gases de efecto invernadero, el número de jornadas anuales en situación de ola de calor podría experimentar un considerable aumento.