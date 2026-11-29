Un jubilado paseando en un parque. E. E. Perplexity

La psicología dice que los adultos que dan un paseo de al menos 20 minutos todos los días se sienten más jóvenes

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LO ESENCIAL Las claves Estudios científicos señalan que dar un paseo de 20 minutos, especialmente en entornos naturales, produce efectos revitalizantes y aumenta la sensación de renovación personal. La psicóloga Juliana Breines destaca que fomentar la autonomía, hacer cosas por gusto propio y practicar el voluntariado son clave para aumentar el bienestar y la vitalidad. Recuperar recuerdos positivos de la juventud a través de la música o conectar con emociones del pasado ayuda a reforzar la continuidad personal y a recuperar entusiasmo. Alcanzar el 'estado de flujo' en actividades absorbentes, introducir pequeñas novedades cotidianas y valorar la funcionalidad del cuerpo contribuyen a sentir mayor energía.

Sentirse joven no depende exclusivamente de la edad que figura en el DNI. La psicología señala que determinados hábitos cotidianos pueden ayudarnos a recuperar energía, vitalidad y entusiasmo, incluso durante las etapas más exigentes.

Entre esas pequeñas costumbres destaca caminar. Una investigación citada por Juliana Breines, psicóloga y colaboradora de Psychology Today, encontró que un paseo de apenas 20 minutos tenía efectos revitalizantes, especialmente cuando se realizaba en entornos naturales.

El estudio observó que los estudiantes universitarios que caminaban durante ese tiempo experimentaban una mayor sensación de renovación. Los beneficios eran especialmente destacados cuando el recorrido incluía árboles, parques o paisajes junto a ríos.

Sin embargo, recuperar esa sensación de vitalidad no depende únicamente del ejercicio físico. Breines recoge en su artículo diez estrategias respaldadas por investigaciones científicas que pueden ayudarnos a sentirnos más vivos y conectados con nosotros mismos.

Una de ellas consiste en hacer cosas porque realmente nos apetece. La psicóloga explica que satisfacer nuestras necesidades psicológicas, especialmente la autonomía, resulta fundamental para experimentar energía y bienestar.

También destaca la importancia de ayudar a los demás. Realizar voluntariado, ofrecer apoyo emocional o contribuir a una buena causa puede aumentar nuestra vitalidad, porque sentir que nuestras acciones benefician a otras personas resulta gratificante.

Otra estrategia consiste en recuperar los recuerdos positivos de nuestra juventud. La nostalgia puede reforzar la conexión entre quienes éramos y quienes somos actualmente, generando una sensación de continuidad personal que ayuda a revitalizarnos.

La música asociada a momentos felices del pasado constituye una herramienta especialmente poderosa para despertar esas emociones. No se trata de vivir anclados en otros tiempos, sino de recuperar sensaciones que todavía podemos experimentar.

Breines también recomienda prestar atención a lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer, en lugar de centrarnos exclusivamente en su apariencia. Disfrutar del movimiento o de una buena comida permite reconectar con nuestras sensaciones.

Otra forma de recuperar energía consiste en encontrar actividades que nos absorban completamente. Este fenómeno, conocido como estado de flujo, aparece cuando estamos tan concentrados que perdemos la noción del tiempo.

Tocar un instrumento, escribir, bailar, practicar deporte o realizar actividades artísticas son algunos ejemplos. Para alcanzar ese estado, explica la psicóloga, debemos encontrar un equilibrio entre nuestras habilidades y la dificultad del desafío.

Introducir pequeñas novedades en nuestra rutina también puede ayudarnos. Probar una gastronomía desconocida, cambiar el camino habitual de vuelta a casa o leer sobre otra época despierta nuestra curiosidad y aumenta la sensación de vitalidad.

Por último, la especialista recuerda que debemos respetar nuestra personalidad, defender aquello en lo que creemos y apreciar el simple hecho de estar vivos. La autenticidad y la gratitud también contribuyen a recuperar el entusiasmo cotidiano.