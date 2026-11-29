La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez García Europa Press

Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas con calefacción central deberán adaptar sus instalaciones antes de 2027

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LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto 736/2020 fija el 1 de enero de 2027 como fecha límite para que los contadores y repartidores de costes de calefacción centralizada permitan la lectura remota. La medida no exige cambiar calderas ni radiadores, sino adaptar o sustituir los dispositivos de medición antiguos que no tengan capacidad de lectura a distancia. La lectura remota facilitará recibir la información sobre el consumo y la liquidación de forma al menos mensual y evitará que un técnico deba entrar a las viviendas. Existen excepciones legales cuando la individualización del consumo o la adaptación no sea técnicamente viable o económicamente rentable para la comunidad.

La calefacción funciona, los radiadores calientan y los vecinos reciben sus facturas con normalidad.

Sin embargo, algunas comunidades de propietarios todavía tienen pendiente una adaptación que puede obligarlas a cambiar los dispositivos utilizados para medir el consumo de energía de cada vivienda.

El próximo 1 de enero de 2027 marca una fecha importante para los edificios con calefacción centralizada. A partir de entonces, los sistemas de contabilización sujetos a la normativa deberán permitir la lectura remota, evitando que sea necesario acceder físicamente a cada contador.

Así lo establece el Real Decreto 736/2020, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la medición individual de los consumos de calefacción y refrigeración.

La norma fija un plazo para adaptar los dispositivos antiguos que todavía no disponen de esta tecnología.

Fecha límite para contadores

El artículo 6.1 del Real Decreto 736/2020 señala que los sistemas de contabilización instalados antes de su entrada en vigor deben permitir realizar lecturas remotas.

Cuando no incorporen esta función, tendrán que adaptarse o sustituirse por otros dispositivos compatibles antes del 1 de enero de 2027.

La obligación afecta a los contadores individuales y a los repartidores de costes utilizados para calcular el consumo de calefacción en edificios con instalaciones centralizadas.

Sin embargo, no significa que todos los propietarios deban sustituir sus radiadores o cambiar la caldera comunitaria.

El requisito se centra en los equipos de medición, siempre que la instalación esté sujeta a las obligaciones establecidas legalmente.

La Comunidad de Madrid también confirma esta fecha en su información oficial sobre calefacción centralizada y recuerda que los sistemas nuevos ya deben incorporar lectura remota.

Qué cambia

En muchos edificios antiguos, el gasto de calefacción se repartía principalmente según la superficie de cada vivienda, independientemente de cuánto calor utilizara cada vecino.

La contabilización individual permite conocer mejor el consumo de cada hogar. Cuando la instalación funciona mediante un circuito que permite medir directamente la energía utilizada, pueden colocarse contadores individuales.

En cambio, en determinados edificios con distribución por columnas se utilizan repartidores de costes instalados en los radiadores, siempre que esta solución resulte técnicamente viable y económicamente rentable.

La lectura remota permite obtener los datos sin necesidad de que un operario acceda periódicamente a las viviendas.

Además, el artículo 6 establece que, cuando existe este servicio, la información sobre consumo y liquidación individual debe proporcionarse al menos mensualmente. No obstante, cada usuario continúa contribuyendo a una parte de los gastos comunes, como el mantenimiento de las instalaciones.

No todos están obligados

El real decreto contempla excepciones cuando la individualización del consumo no resulta técnicamente viable o económicamente rentable.

También existen exclusiones relacionadas con determinadas instalaciones y zonas climáticas, recogidas en su anexo I. Por eso, tener calefacción central no significa automáticamente que haya que instalar nuevos equipos.

La comunidad debe comprobar si dispone de contadores o repartidores afectados por el plazo y si estos permiten actualmente la lectura remota.

Cuando corresponda justificar una exención, deberá seguirse el procedimiento previsto y presentar la documentación requerida ante la administración autonómica competente.

Para los edificios que todavía utilicen sistemas antiguos, lo recomendable es consultar con la empresa encargada del mantenimiento y solicitar una evaluación de las actuaciones necesarias.

La finalidad de la medida es facilitar una facturación vinculada al consumo individual y proporcionar información que permita gestionar mejor la energía.