Blanca García, nutricionista: "Para que el salmón esté más sabroso no lo acompañes con huevo, sino con queso y pan"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca García aconseja acompañar el salmón con queso y pan en lugar de huevo para lograr una combinación más sabrosa y cremosa. Optar por variedades de queso fresco y utilizar pan integral ayuda a controlar las grasas y aumentar el aporte de fibra en la receta. El salmón aporta proteínas de calidad, omega 3, vitaminas del grupo B y minerales benéficos para el corazón y el sistema nervioso. Es importante cuidar las raciones y priorizar el salmón fresco sobre el ahumado para evitar un exceso de sal añadida en la dieta.

La nutricionista Blanca García propone una forma distinta de disfrutar del salmón. En lugar de recurrir al huevo para acompañarlo, apuesta por combinarlo con queso y pan. Una mezcla sencilla que permite preparar una comida sabrosa y nutritiva.

El pescado azul ocupa un lugar destacado en una alimentación equilibrada por su contenido en proteínas y ácidos grasos omega 3. Sin embargo, la manera de servirlo también influye en el resultado y permite variar las comidas.

La propuesta de García pone el foco en tres ingredientes sencillos. El salmón aporta el sabor principal, mientras que el queso suma cremosidad y el pan ofrece una base que completa la preparación con una textura diferente.

Frente a las combinaciones más habituales, como la de salmón y huevo, esta alternativa prescinde de ese ingrediente y apuesta por el contraste entre el pescado y un producto lácteo. El resultado puede adaptarse a distintos momentos del día.

Un aporte de grasas saludables

El queso elegido permite ajustar la receta al gusto personal. Una variedad fresca o cremosa puede suavizar el sabor intenso del salmón, aunque conviene revisar su composición y priorizar opciones con ingredientes sencillos y cantidades moderadas de sal añadida.

El pan completa el conjunto y convierte la combinación en una tostada o una propuesta similar, práctica para una comida rápida. Si se escoge una variedad integral, además, se incrementa el aporte de fibra respecto al pan blanco tradicional.

El salmón destaca por su aporte de proteínas, necesarias para mantener y reparar los tejidos, y por sus grasas saludables. Entre ellas figuran los omega 3, asociados al correcto funcionamiento del corazón y también del sistema nervioso central.

También proporciona vitaminas del grupo B y minerales como el selenio y el yodo, aunque su composición puede variar según la procedencia y el formato. Tanto fresco como ahumado, conviene atender a la conservación y a la fecha de consumo.

En el caso del salmón ahumado, además, es recomendable moderar la cantidad por su contenido en sal. El fresco permite controlar mejor el sazonado y puede cocinarse a la plancha, al horno o servirse previamente preparado con antelación.

La combinación con queso fresco y pan no exige una elaboración complicada. Basta con disponer el pescado sobre una rebanada, añadir el queso elegido y completar, si se desea, con hierbas aromáticas, pimienta o unas gotas de limón fresco y maduro.

El valor nutricional final dependerá de las cantidades y de los productos concretos. No es lo mismo utilizar un queso fresco que uno curado, ni elegir pan integral que una variedad refinada; los acompañamientos también cuentan en el plato.

Por eso, esta propuesta puede formar parte de una dieta variada, pero no convierte por sí sola cualquier comida en saludable. La clave sigue estando en las raciones, la frecuencia de consumo y el conjunto de alimentos diario completo.

La idea de Blanca García ofrece, en definitiva, una alternativa fácil para quienes buscan sacar partido al salmón sin acompañarlo siempre de huevo. Queso y pan bastan para construir una combinación versátil, sabrosa y adaptable a distintos gustos personales.