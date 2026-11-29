Blanca García, nutricionista: "Para la mejor cena de otoño no uses huevos, sino caballa en conserva y pimientos"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca García sugiere sustituir los huevos por una combinación de caballa en conserva y pimientos para una cena de otoño rápida y nutritiva. La caballa aporta proteínas de alto valor biológico y omega-3, clave para la salud cardiovascular, mientras que los pimientos suman fibra, antioxidantes y vitamina C. Esta opción ligera ayuda a evitar las digestiones pesadas antes de dormir, favoreciendo un mejor descanso nocturno. Se recomienda elegir conserva al natural o en aceite de oliva virgen extra y cocinar los pimientos al horno, sartén o freidora de aire.

La nutricionista conocida popularmente como blancanutri en redes sociales realiza una propuesta sumamente atractiva para renovar las cenas: es rápida, fácil de hacer y además está cargada de proteínas, vitaminas y hasta omega-3.

Alejándose de complicaciones y platos elaborados, la profesional presenta en Instagram un plato perfecto para la última comida del día: una combinación entre pimiento y caballa en conserva que es ideal para irse a la cama bien nutrido y sin el estómago colapsado.

Desde el punto de vista puramente nutricional, la caballa destaca por ser un pescado azul de tamaño pequeño que aporta proteínas de altísimo valor, junto con una excelente dosis de omega 3, que es fundamental para la salud cardiovascular y el control de la inflamación.

Un plato fácil y nutritivo

Al optar además por un formato en conserva -siempre que se pueda al natural o aceite de oliva virgen extra- se mantiene intacto su perfil lipídico y se facilita el consumo regular de pescado, sin requerir de tiempos de cocción ni preparaciones difíciles.

Y añadir pimientos a ese pescado suma el contrapunto vegetal ideal gracias a que incorpora al plato fibra, antioxidantes y vitamina C, nutrientes que son clave para reforzar el sistema inmunitario.

Se pueden preparar de la manera que cada uno quiera, pero la nutricionista apuesta por el horno. No obstante, también pueden valer salteados en la sartén o incluso en la freidora de aire, porque el dulzor natural que desarrollan los pimientos -sea mediante la elaboración que sea- le da a la caballa una intensidad de sabor única, haciendo que además sea un plato saciante.

La recomendación, en líneas generales, va en la tónica habitual de la nutricionista, que siempre suele apostar por recetas y platos nada complicados pero que, de igual manera, sean idóneos para la salud y para llevar una buena dieta, sin caer en salsas ni ultraprocesados, sobre todo durante la cena.

Aunque realmente es un plato que puede comerse a cualquier hora del día, gracias precisamente a su simplicidad, viene genial para la cena porque permite que el cuerpo pase las horas de descanso sin realizar digestiones pesadas ni cargadas.

Ir a la cama con el estómago demasiado lleno puede ser contraproducente para el descanso y de hecho hasta puede provocar ciertos problemas durante la noche. De modo que es mejor anotar esta recomendación para esa última ingesta, con su toque de proteína, vitaminas y ese remate vegetal que viene proporcionado por los pimientos -sin abusar de los mismos-.