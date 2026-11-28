Roberto Brasero, meteorólogo: "El día de las elecciones en España habrá un frente en estas zonas y cielos grises"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El meteorólogo Roberto Brasero prevé una jornada electoral dominada por la estabilidad y sin tiempo adverso en la mayor parte de España. Un frente atlántico traerá lluvias al tercio norte del país durante la primera mitad del domingo, remitiendo hacia el final del día. El anticiclón dejará cielos grises y nieblas matinales densas, especialmente en los valles del interior y el valle del Ebro. Las temperaturas sufrirán un descenso notable en el norte, perdiendo entre 6 ºC y 8 ºC en zonas del interior de Asturias y Cantabria.

El tiempo también tendrá su papel en la jornada electoral del domingo 29 de noviembre. La previsión apunta a una situación tranquila en casi toda España, aunque el norte tendrá algunas lluvias.

Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, ha avanzado en Instagram que un frente atlántico atravesará el tercio norte durante ese día. No se esperan fenómenos meteorológicos adversos ni temporales este domingo.

"No se espera un tiempo adverso, eso es lo primero que tenemos que decir. No hay temporales a la vista ni nada raro", ha explicado el especialista al resumir la previsión.

El frente llegará a Galicia durante el sábado y avanzará hacia el este el domingo. Su paso dejará precipitaciones en varias comunidades septentrionales, aunque serán rápidas y poco persistentes en general.

Durante la primera mitad del día se esperan lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Castilla y León. Hacia el mediodía alcanzarán también Navarra y los Pirineos.

Jornada tranquila

Las precipitaciones perderán fuerza por la tarde y tenderán a remitir al final del día, coincidiendo con el cierre de los colegios electorales, según la previsión meteorológica que se ha difundido.

El País Vasco podría registrar lluvias algo más persistentes. En Canarias tampoco se descartan chubascos aislados por la tarde en las medianías de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, principalmente.

En el área mediterránea podría caer alguna gota aislada por la humedad que aportará el viento de levante. En el resto del país, el paraguas no debería ser necesario durante la jornada.

El anticiclón ganará terreno durante el fin de semana y favorecerá la estabilidad, aunque habrá nieblas y cielos grises. Se esperan bancos matinales en los valles del interior y ambas mesetas.

En el valle del Ebro, las nieblas podrían ser especialmente densas y persistentes. Por tanto, la visibilidad será uno de los factores meteorológicos que convendrá tener en cuenta durante la mañana.

Las temperaturas bajarán el domingo después de los ascensos previstos para viernes y sábado. El descenso se notará especialmente en el norte, con el avance del frente atlántico durante la jornada.

En el interior de Asturias y Cantabria, los termómetros podrían marcar entre 6 ºC y 8 ºC menos que el sábado. Aun así, Brasero descarta que vaya a ser un frío intenso.

Las máximas se situarán en buena parte del país entre los 10 ºC y los 15 ºC, valores próximos a los habituales. Las heladas débiles quedarán limitadas a montañas del norte.

En Andalucía, el litoral mediterráneo y Baleares podrán superar los 15 ºC o 18 ºC; en Canarias rondarán los 20 ºC y los 25 ºC. Hará más frío en la Cantábrica, Pirineos, sistemas Central e Ibérico y sierras del sureste.