La psicología dice que el matrimonio beneficia más a los hombres porque reciben más apoyo del que dan a la mujer

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LO ESENCIAL Las claves Diversas investigaciones indican que el matrimonio aporta mayores beneficios a la salud física y psicológica de los hombres que a la de las mujeres. La psicoterapeuta Kaytee Gillis señala que muchos hombres convierten a su pareja en la única fuente de apoyo emocional y cuidado de la salud. A diferencia de los hombres, las mujeres suelen desarrollar redes afectivas y de apoyo más amplias fuera de la relación sentimental. El reparto equilibrado del trabajo invisible y la carga emocional puede mejorar el bienestar de ambos miembros de la pareja.

El reparto de las tareas invisibles dentro de una pareja puede influir también en la salud de sus integrantes. Una psicoterapeuta plantea por qué el matrimonio parece beneficiar más a los hombres que a las mujeres.

Kaytee Gillis aborda esta desigualdad en un artículo publicado en Psychology Today a partir de una escena cotidiana: su pareja había concertado dos citas médicas en una misma semana, después de meses de recordatorios.

Cuando él le dio las gracias por insistir, la terapeuta pensó, medio en broma: "¿Qué haría sin mí?". La pregunta, explica, refleja una dinámica que va más allá de organizar visitas al médico.

Distintas investigaciones han observado que el matrimonio se asocia con mayores beneficios para la salud y el bienestar psicológico de los hombres que para las mujeres. No significa que ocurra en todas las parejas.

Entre los hombres casados se registran, de media, menos síntomas de depresión y ansiedad, menor sensación de soledad y mejores indicadores de salud física. También presentan una esperanza de vida superior a la de los solteros.

Parejas diferentes

El matrimonio también parece favorecer hábitos saludables entre ellos, como acudir con más regularidad a consultas médicas, utilizar servicios preventivos y adoptar decisiones beneficiosas para su salud. En ocasiones, sus parejas impulsan esos comportamientos.

Gillis señala una posible explicación: para muchos hombres, la esposa se convierte en su principal fuente de apoyo emocional, e incluso en la única. La socialización masculina puede dificultar que expresen vulnerabilidad con amigos o familiares.

Las mujeres, en cambio, suelen desarrollar redes afectivas más amplias fuera de la relación sentimental, según la autora. Sus amistades, vínculos familiares y conexiones comunitarias pueden ofrecerles apoyo emocional desde distintos ámbitos.

Por eso, la diferencia no implica necesariamente que las mujeres reciban menos dentro del matrimonio. También puede reflejar que los hombres concentran más necesidades emocionales en su pareja, mientras ellas las distribuyen.

Cuando una persona asume la mayor parte del apoyo emocional, los cuidados y la organización de la relación, los costes y beneficios pueden quedar repartidos de forma desigual. La calidad del vínculo también importa.

La autora advierte, no obstante, de que los estudios describen tendencias medias y asociaciones, no reglas universales. Los resultados cambian según los aspectos analizados y la manera de medir la calidad de cada relación.

Estas dinámicas, además, podrían estar transformándose. Cada vez más hombres jóvenes cultivan amistades íntimas, recurren a terapia y amplían sus redes de apoyo, mientras algunas parejas buscan repartir mejor los cuidados y la carga emocional.

Así, la cuestión no sería únicamente si el matrimonio beneficia más a los hombres, sino qué normas sociales alimentan esa diferencia. Compartir el trabajo emocional puede mejorar el bienestar de ambos miembros.