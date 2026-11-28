La psicología dice que los adultos que prohíben por completo los dulces generan mayor obsesión en sus hijos

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LO ESENCIAL Las claves Prohibir por completo los dulces a los niños suele generar 'reactancia psicológica', aumentando su obsesión y deseo por el azúcar al percibirlo como un bien escaso. La restricción absoluta impide que los menores desarrollen la capacidad de autorregulación y aprendan a reconocer sus propias señales de saciedad. El acceso puntual a dulces prohibidos en eventos puede desencadenar atracones impulsivos por ansiedad y generar conductas como mentir o comer a escondidas. Los expertos recomiendan sustituir la prohibición radical por una educación basada en la moderación y el equilibrio para fomentar una relación sana con la comida.

Cuando los adultos prohíben de manera absoluta el consumo de dulces en casa suelen provocar un efecto psicológico contrario al deseado, desatando un fenómeno conocido como la reactancia psicológica.

Al catalogar este tipo de alimentos como algo malo, se les da un atractivo especial que despierta una curiosidad prácticamente incontrolable entre los niños. Eso, con el tiempo, acaba provocando que los jóvenes desarrollen una fijación hacia el azúcar, percibiéndolo como tesoro y como "un bien escaso" que hay que conseguir sea como sea.

La restricción extrema, según los expertos, dificulta que los niños puedan tener capacidad de autorregulación frente a este tipo de comida. Al depender únicamente de normas externas sobre su consumo, los pequeños no aprenden a escuchar sus propias señales de saciedad ni a gestionar el impulso para atiborrarse a chucherías.

Como resultado, cuando se acaba teniendo un acceso ilimitado al azúcar es bastante probable que coman de forma impulsiva, ansiosa y sin control, llegando a darse atracones por el miedo a no volver a tener esa oportunidad.

La ansiedad por lo prohibido

Según investigaciones recogidas en PubMed, profesionales como Jennifer Fisher sostienen que los niños a los que se les prohíben los dulces prestan mucha más atención a ellos y comen en exceso cuando finalmente tienen acceso -por ejemplo en fiestas de cumpleaños-, generando un efecto de rebote para desobedecer.

Y además de la obsesión que se acaba generando por estos alimentos o snacks, las prohibiciones de este tipo suelen ser un arma de doble filo y acaba provocando conductas de rebeldía durante la infancia que puede extenderse hasta la adolescencia.

Por consiguiente, los niños pueden empezar a esconder envoltorios o mentir sobre lo que comen a escondidas para, de algún modo, reafirmar su autonomía frente a esa prohibición. Lo ideal, según indican los especialistas en psicología infantil -y también en nutrición- recomiendan sustituir la prohibición total por una educación alimentaria basada en la moderación.

Es decir, se puede comer un poco de todo y nada en exceso. Eso no significa que los dulces deban formar parte de la dieta diaria, pero de vez en cuando se puede tomar azúcar para que a la larga no se genere esa reactancia psicológica hacia este tipo de alimentos.

Al integrar los dulces de forma natural y enseñar a disfrutarlos con moderación y equilibrio, se puede construir una relación sana, consciente y libre de ansiedades, evitando atracones y rebeldía con el tiempo.