Luis Costa, pescadero: "Para que los niños coman mejillones en otoño no uses una olla, sino una sartén y arroz"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Luis Costa enseña las diferencias culinarias entre el mejillón gallego y el de tipo bouchot según el plato a preparar. El mejillón bouchot, más pequeño y limpio, es idóneo para cocinar en sartén, paellas o fideuás, ya que apenas requiere limpieza previa. La variedad gallega, de mayor tamaño y carne más voluminosa, se recomienda especialmente para elaborar salpicones o mejillones rellenos. Costa remarca que la frescura del producto es más determinante que su tamaño, pues ambos tipos ofrecen gran resultado si son del día.

El tamaño de los alimentos no siempre determina su calidad ni sus posibilidades gastronómicas. En el caso de los mejillones, existen variedades con características diferentes que conviene conocer antes de comprarlas para sacarles el máximo partido.

El pescadero Luis Costa ha explicado en un vídeo publicado en el perfil de Instagram de su pescadería las diferencias entre dos variedades: el bouchot, de menor tamaño, y el mejillón gallego, más grande. Ambos pueden ofrecer buenos resultados en la cocina.

"El bouchot es un mejillón pequeño y muy limpio, mientras que el gallego es un poco más grande", resume Costa. Sin embargo, la diferencia de tamaño no significa que uno sea necesariamente mejor que el otro para consumir habitualmente.

El profesional insiste en que la frescura resulta determinante por encima de la variedad. "Si son del día los dos han de salir bien y llenos por dentro", señala. Por eso, conviene atender también a su procedencia y conservación.

Preparación en base al tamaño

Una vez garantizada esa calidad, la elección depende del plato. El bouchot, por su tamaño reducido y su limpieza, encaja especialmente bien en elaboraciones donde el mejillón acompaña a otros ingredientes o se cocina de manera sencilla en casa.

"Es más adecuado si lo ponemos en una paella, en una fideuá, por ejemplo, o incluso para abrir en la sartén", explica Costa. Su tamaño permite repartirlo con facilidad entre el arroz, los fideos o el resto de ingredientes.

Hay además una ventaja práctica que puede inclinar la balanza para quienes buscan ahorrar tiempo antes de cocinar. Según el pescadero, el bouchot llega habitualmente muy depurado, por lo que apenas requiere trabajo previo de limpieza.

"Tiene la ventaja de que no hay que limpiarlo porque ya viene muy depurado y muy limpio", apunta. Aun así, como con cualquier molusco, es conveniente comprobar las piezas antes de cocinarlas y desechar también aquellas que estén rotas.

El mejillón gallego, en cambio, destaca por una mayor dimensión y por una carne más voluminosa. Esa característica lo convierte en una opción interesante para recetas en las que el molusco tiene un papel protagonista y necesita presencia culinaria.

"Quizá es más adecuado para hacer, por ejemplo, rellenos porque la pala es más grande", explica Costa. Una concha facilita trabajar con la pieza y preparar elaboraciones en las que se aprovecha su carne como recipiente para servirlos.

El pescadero también recomienda la variedad gallega para platos fríos. "El mejillón por dentro siempre será un mejillón más gordo y también sería más adecuado para hacer un salpicón", afirma, aludiendo a su textura y a su mayor tamaño.

En cualquier caso, la elección no debería convertirse en una competición entre variedades. El bouchot y el gallego responden a usos distintos, y ambos pueden resultar sabrosos si se compran frescos, se conservan correctamente y se cocinan bien.

Así, la próxima vez que haya que escoger mejillones, la clave estará en pensar primero en la receta. Para arroces, fideuás o una preparación rápida, Costa se inclina por el bouchot; para rellenos y salpicones, por el gallego también.