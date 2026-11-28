El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP al Congreso, Xavier García Albiol, en el acto de inicio de campaña Lorena Sopena Europa Press

Lara Ferreiro, psicóloga: "El baloncesto en la infancia de Albiol le enseñó que pasar el balón a veces resulta siempre más eficaz"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza cómo el pasado de Xavier García Albiol en la cantera del Joventut de Badalona influyó en su desarrollo de habilidades cognitivas y de trabajo en equipo. Estudios científicos señalan que los deportes colectivos de habilidad abierta benefician el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la autoestima y las conductas prosociales en la infancia. La experta advierte sobre los riesgos de un clima motivacional enfocado solo en ganar y aclara que las habilidades deportivas no se trasladan automáticamente a la vida adulta sin un aprendizaje consciente. Con sus 2,01 metros de altura, Albiol puede beneficiarse del sesgo de dominancia física en una primera impresión, aunque Ferreiro matiza que la estatura no garantiza el prestigio ni la capacidad de negociación.

Con sus 2,01 metros de altura, Xavier García Albiol, conocido político del Partido Popular, practicó baloncesto en las categorías inferiores del Joventut de Badalona. Una experiencia deportiva que, más allá de sus beneficios físicos, también pudo contribuir al desarrollo de determinadas habilidades psicológicas durante su infancia y juventud.

Según explica Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro '¡Ni un capullo más!': El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, a EL ESPAÑOL, el deporte de competición durante la infancia puede dejar una importante huella en nuestra manera de afrontar las discusiones, los enfrentamientos verbales y las situaciones de presión, aunque estos aprendizajes no se trasladan automáticamente a la vida adulta.

Psicología y deporte

En el caso del baloncesto, las decisiones individuales están constantemente condicionadas por los movimientos de los compañeros, las instrucciones del entrenador y las estrategias del equipo contrario. Se entrenan así habilidades como la coordinación interpersonal, la atención compartida y la capacidad de anticipar las intenciones ajenas.

Como explica la misma Ferreiro: "Un jugador aprende que no siempre debe ser él quien marque la canasta y que, en determinadas situaciones, pasar el balón puede resultar más eficaz que intentar resolver la jugada individualmente". Trasladado al ámbito político, este aprendizaje guarda ciertos paralelismos con la negociación de acuerdos, la distribución del protagonismo y la coordinación dentro de un mismo partido.

En este sentido, el baloncesto pertenece a lo que en ciencias del deporte conocemos como disciplinas de habilidad abierta: aquellas que obligan al deportista a adaptar continuamente sus movimientos y decisiones a un entorno cambiante e impredecible.

Como ejemplo, un metaanálisis publicado en 2025 en la revista Frontiers in Human Neuroscience, en el que se incluyeron 1298 niños y adolescentes de entre 5 y 16 años, observó que este tipo de ejercicio favorecía el desarrollo de tres funciones ejecutivas fundamentales: el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva.

Estas capacidades nos permiten frenar respuestas impulsivas, manejar simultáneamente diferentes informaciones y modificar nuestras estrategias cuando dejan de funcionar. Se trata de habilidades potencialmente útiles tanto en una cancha de baloncesto como durante un debate político.

Asimismo, una revisión sistemática publicada este mismo año 2026 en la revista Systematic Reviews, donde se analizaron 189 estudios científicos, concluyó que la práctica deportiva durante la infancia se asociaba con mejores habilidades interpersonales, mayor autoestima y más conductas prosociales. Los deportes colectivos mostraron beneficios más consistentes que los individuales.

De hecho, una revisión científica publicada en la revista International Review of Sport and Exercise Psychology analizó cómo las habilidades adquiridas durante la práctica deportiva en la infancia pueden trasladarse a otros ámbitos de la vida. Los investigadores destacaron que esta transferencia no se produce de forma espontánea necesariamente, sino que depende, entre otros factores, del papel de los entrenadores y de la promoción consciente de habilidades como la comunicación, el liderazgo, la responsabilidad y la resolución de conflictos.

Sin embargo, Ferreiro advierte de que también existe una cara menos positiva de la competición infantil. Cuando lo único importante es ganar, puede desarrollarse lo que los psicólogos denominan clima motivacional orientado al ego: una situación en la que la valoración personal depende excesivamente de los resultados y de la comparación con los demás.

Pero, más allá de su pasado deportivo, la propia estatura de Albiol también constituye otro elemento interesante desde la perspectiva de la psicología social. Y es que nuestro cerebro puede atribuir determinadas cualidades a una persona incluso antes de escucharla hablar. Ferreiro lo relaciona con el denominado sesgo de dominancia física: tendemos a asociar inconscientemente determinadas características corporales con la autoridad, la fortaleza o la capacidad de influencia.

Sin embargo, la psicóloga diferencia entre dos formas de adquirir influencia: la dominancia, relacionada con la capacidad de imponerse, y el prestigio, que surge del reconocimiento de los conocimientos, habilidades y contribuciones de una persona.

La estatura puede favorecer la primera impresión, pero no garantiza la segunda. Del mismo modo, haber practicado un deporte colectivo no convierte necesariamente a alguien en un buen negociador, como explica Ferreiro: "Lo que realmente debemos observar en un debate no es si un político fue deportista, sino si sabe escuchar, respetar los turnos, responder a los argumentos y aceptar que no siempre se tiene razón".