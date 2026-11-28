Daniel, carnicero: "Para preparar la carne picada más sabrosa, no la compres en el súper, mejor que la piquen al momento"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Daniel Sánchez aconseja evitar la carne picada envasada de supermercado y optar por ir a una carnicería tradicional donde la piquen al momento. Sánchez advierte que los preparados comerciales suelen incluir aditivos y rellenos como harinas, almidón, cereales, fibra vegetal y conservantes. Estos ingredientes industriales alteran la calidad del producto, provocando que suelte mucha agua al cocinar, pierda sabor y adquiera una textura que califica como 'de corcho'. Acudir a un profesional garantiza un producto fresco, más puro y de mejor calidad, además de recibir un asesoramiento adecuado al comprar el corte.

Daniel Sánchez, carnicero, recomienda evitar la carne picada envasada de supermercados para obtener un resultado más sabroso y de calidad en la cocina. Según explica a través de su canal en redes sociales, muchos de estos productos industriales en realidad no son carne pura.

En su lugar, se crea un conjunto preparado alimenticio cuya lista de ingredientes incluye rellenos como cereales, hortalizas, fibras vegetales, almidón, arroz, extracto de levadura y conservantes como el sulfito de sodio.

Esta mezcla de aditivos y harinas afecta directamente al cocinado y a la experiencia al cocinar y comer la carne picada. El carnicero señala que estas bandejas comerciales suelen soltar bastante agua al calentarse y carecen de verdadero sabor, luciendo una consistencia artificial que describe como "una textura de corcho" con aspecto de "fideos blanquecinos".

Un cambio de calidad

La mejor alternativa, según el profesional, es acudir a una carnicería tradicional para que preparen el corte fresco y al momento. Gran parte del problema radica en que la elaboración y composición de los paquetes de carne picada contiene un conjunto de ingredientes que, en una natural, no encontraríamos.

Sánchez insiste en que lo mejor es ser atendido por un profesional del sector para poder dar con la carne picada idónea y de mejor calidad, lejos de los productos envasados que se pueden encontrar principalmente en supermercados.

"Hay que comprar en carnicerías en condiciones. El carnicero te puede asesorar y te va a dar una carne buena y de calidad, con color y sabor a carne, no te echa ni agua ni nada", explica a través de un vídeo.

"Las carnes envasadas parecen fideos acorchados y blanquecinos que no se sabe si es carne de cerdo o grasa directamente", continúa. El problema generalmente radica en que, por comodidad o desconocimiento, se suele comprar este tipo de productos en el supermercado.

Sin embargo, sí es cierto que cuando se acude a una carnicería la carne suele ser más fresca y tiene unas características un tanto más puras, puesto que incluso se puede apreciar de dónde sale el corte de los filetes, por ejemplo.

En el caso de la carne picada, en los establecimientos especializados se puede obtener un producto más fresco y no tan acompañado por "ingredientes relleno" que llevan al conjunto a distanciarse incluso del sabor original que debería tener, como señala Sánchez.

En cualquier caso, la solución que propone el profesional es sencilla y siempre para mejorar la calidad de los alimentos que ingerimos.