Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas alquiladas tienen 15 días para responder a ciertas reparaciones

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LO ESENCIAL Las claves La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) fija en 15 días naturales el plazo para que los propietarios respondan a solicitudes de reparación de habitabilidad, seguridad o salubridad. El inquilino debe presentar un requerimiento por escrito acompañado de un presupuesto razonable; el arrendador podrá aceptar dicha propuesta, ofrecer una alternativa o ejecutar los trabajos directamente. Si el propietario no responde o se niega sin justificación en ese plazo, el arrendatario podrá realizar las obras por su cuenta y descontar el importe acreditado de futuras mensualidades del alquiler. La norma distingue las grandes reparaciones de conservación, a cargo del propietario, de los pequeños desperfectos por uso cotidiano, que corresponden al inquilino, y contempla tramitaciones urgentes específicas.

Una avería en la calefacción, humedades que se extienden por las paredes o una instalación eléctrica que empieza a fallar. Cuando ocurre algo así en una vivienda alquilada, el inquilino puede encontrarse con un problema añadido: comunicarlo al propietario y no recibir respuesta durante semanas.

Sin embargo, la legislación española establece un plazo concreto para atender determinadas solicitudes de reparación.

No se trata de cualquier pequeño desperfecto, sino de aquellos que afectan a las condiciones necesarias para utilizar la vivienda con normalidad.

Así lo recoge la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una modificación aprobada en octubre de 2026 establece que los arrendadores disponen de 15 días naturales para responder a ciertas reclamaciones formuladas por sus inquilinos.

Un plazo de 15 días

El artículo 21.5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos permite al inquilino solicitar la reparación de desperfectos que afecten a la habitabilidad, seguridad o salubridad de la vivienda.

Para activar este procedimiento, debe presentar una comunicación por escrito y acompañarla de un presupuesto razonable para ejecutar los trabajos.

Una vez recibido el requerimiento, el propietario dispone de 15 días naturales para actuar. Durante ese periodo puede aceptar el presupuesto presentado, proponer una reparación alternativa o ejecutar directamente los trabajos necesarios.

Por tanto, la norma no obliga a aceptar automáticamente al profesional elegido por el inquilino, pero sí exige responder dentro del plazo establecido.

La obligación está recogida en la modificación del artículo 21 introducida por el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre.

Si el propietario no responde

La nueva regulación también contempla qué puede hacer el inquilino cuando el arrendador permanece en silencio.

Si transcurren los 15 días sin respuesta, o existe una negativa injustificada, el arrendatario puede ejecutar las obras necesarias y descontar su importe de futuras mensualidades.

Sin embargo, no significa que pueda contratar cualquier reforma y dejar de pagar el alquiler. La ley exige que el coste sea razonable, proporcional a los desperfectos que se pretenden solucionar y esté acreditado documentalmente.

Por eso, conviene conservar las comunicaciones, el presupuesto, las facturas y cualquier prueba relacionada con la avería.

No todas las reparaciones

El artículo 21.1 establece que el arrendador debe asumir las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo cuando el deterioro sea imputable al inquilino.

En cambio, las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario corresponden al arrendatario, según el apartado 4.

Por ejemplo, no recibe el mismo tratamiento una avería importante de las instalaciones que un pequeño desperfecto producido por el uso cotidiano. Además, las reparaciones urgentes para evitar un daño inminente o una incomodidad grave tienen un procedimiento diferente.

El artículo 21.3 permite al inquilino realizarlas en cualquier momento, previa comunicación al arrendador, y reclamar inmediatamente su importe.

La ley también establece un plazo específico de cinco días hábiles para responder a determinados desperfectos en viviendas de alquiler temporal, reguladas por el artículo 21 bis.

Por tanto, antes de aplicar el plazo de 15 días, es importante comprobar qué tipo de contrato existe y qué reparación se está solicitando.