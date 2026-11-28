Carlos Palomo, nutricionista: "Para que los huevos estén ricos en otoño no los acompañes con jamón, sino con pisto y queso"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Carlos Palomo propone una receta saludable de huevos a la napolitana acompañados de pisto, queso mozzarella y orégano. La preparación es sencilla, no requiere utilizar jamón y está lista en solo cinco minutos cocinándose a fuego medio en la sartén. El huevo es un alimento muy completo que destaca por aportar proteínas de alta calidad, grasas saludables, antioxidantes y la mayoría de las vitaminas. Se adapta bien a dietas para perder peso, aunque se recomienda adaptar su consumo o limitar las yemas en personas con colesterol o triglicéridos altos.

Los huevos son uno de esos alimentos que permiten resolver una comida en pocos minutos sin renunciar a una alimentación saludable. Carlos Palomo propone una receta a la napolitana, con pisto, mozzarella y orégano.

El nutricionista comparte esta preparación en un vídeo de TikTok y destaca que apenas necesita cinco minutos de cocción. La propuesta combina ingredientes habituales y permite preparar un plato caliente sin complicaciones.

Para elaborarla, basta con incorporar un poco de pisto a una sartén, añadir los huevos y cubrirlos con mozzarella y orégano. Después, hay que tapar el recipiente y cocinarlo durante cinco minutos.

Palomo recomienda mantener la sartén a fuego medio durante ese tiempo. Cuando termine la cocción, los huevos a la napolitana estarán listos para servir, sin necesidad de añadir jamón ni preparar elaboraciones complejas.

"Si quieres comer sano y no tienes tiempo, apunta esta receta que se hace en 5 minutos, está deliciosa y es súper saludable", explica el nutricionista al presentar su propuesta.

Un alimento muy completo

El huevo, además de ser un ingrediente básico de la cocina, destaca por reunir numerosos nutrientes en una cantidad moderada de calorías. Su composición incluye grasas saludables y proteínas de gran calidad.

De hecho, sus proteínas se consideran especialmente valiosas porque, según el Instituto Español de Estudios del Huevo, presentan una composición muy parecida a la que necesita nuestro organismo.

Estas proteínas contribuyen al mantenimiento de los tejidos, especialmente los musculares y óseos. También resultan importantes durante el desarrollo fetal y la lactancia, en la adolescencia y para conservar la masa muscular adulta.

El alimento aporta asimismo aminoácidos esenciales, que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo, y ácido oleico monoinsaturado. Este tipo de grasa también está presente en el aceite de oliva.

Entre sus componentes figura la colina, un nutriente esencial para el desarrollo del organismo. El huevo contiene además casi todas las vitaminas, salvo la C, y minerales como fósforo y potasio.

También proporciona luteína y zeaxantina, dos sustancias con función antioxidante que se depositan en el ojo y contribuyen a protegerlo. Su combinación de nutrientes explica su presencia habitual en una alimentación variada.

El huevo puede encajar igualmente en dietas para perder peso: la Fundación Española del Corazón lo incluye entre los alimentos recomendables. Para ese objetivo, aconseja consumirlo cocido o pasado por agua.

Las recomendaciones pueden variar según la situación de salud. En personas con triglicéridos elevados, se aconseja limitar las yemas y priorizar las claras; con colesterol alto, conviene restringir los huevos completos.

En este último caso, las recomendaciones recogidas contemplan consumir entre dos y tres huevos completos semanales, o esa misma cantidad de yemas, o entre cuatro y cinco claras como máximo.

En cuanto a su composición, 100 gramos de huevo, equivalentes aproximadamente a dos unidades medianas, aportan 155 kilocalorías, 12,56 gramos de proteínas y 9,51 gramos de grasas totales.