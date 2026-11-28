Ari Jordà, nutricionista: "Para que los huevos duros estén más sabrosos no los acompañes con jamón, sino con esta salsa"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Ariadna Jordà propone en TikTok una receta de inspiración turca para preparar huevos duros acompañados de verduras y queso fundido en lugar del clásico jamón. La elaboración requiere apenas 20 minutos en sartén, combinando una base de cebolla, pimientos, tomate y especias como pimentón y ajo en polvo con queso mozzarella. El huevo destaca por su gran valor nutricional, aportando proteínas de alta calidad, grasas saludables como el ácido oleico, además de minerales, colina y antioxidantes. Instituciones de salud señalan la utilidad del huevo para mantener la masa muscular y recomiendan su consumo cocido en dietas enfocadas en la pérdida de peso.

Los huevos cocidos admiten muchas más combinaciones que la clásica pareja de jamón y pan. Ariadna Jordà, nutricionista, propone convertirlos en protagonistas de una receta turca con verduras, especias y queso fundido.

La preparación, que comparte en un vídeo de TikTok, apenas requiere 20 minutos y se termina en la propia sartén. El resultado combina huevos cocidos con una base jugosa de hortalizas.

Para empezar, Jordà aconseja calentar aceite de oliva y saltear cebolla cortada muy fina junto con un pimiento verde italiano y otro rojo. La clave está en dejar que las verduras se cocinen.

Cuando hayan pasado unos 15 minutos y la mezcla esté tierna, incorpora los condimentos. La nutricionista utiliza ajo en polvo, pimentón dulce, pimentón picante y una pizca de sal para dar sabor.

Después añade rodajas de tomate y coloca encima los huevos, cocidos previamente y cortados por la mitad. Los distribuye formando un círculo alrededor de la sartén, sobre las verduras y el tomate.

Un plato completo

El toque final antes de servir es el queso rallado, que puede ser mozzarella. Basta con tapar la sartén durante dos minutos para que se funda y cubra parte de los ingredientes.

Jordà termina el plato con cebollino picado y un poco más de pimentón espolvoreado por encima. "Es súper fácil y está buenísima", resume la nutricionista al presentar esta alternativa para preparar huevos.

Más allá de su versatilidad en la cocina, el huevo destaca por reunir numerosos nutrientes en pocas calorías. Aporta proteínas de gran calidad y grasas saludables, además de vitaminas y minerales.

El Instituto Español de Estudios del Huevo señala que sus proteínas son especialmente valiosas porque se parecen mucho a las que necesita el organismo. También contienen aminoácidos esenciales que debemos obtener mediante la alimentación.

Este aporte resulta útil en distintas etapas de la vida: contribuye al desarrollo durante el embarazo y la lactancia, al crecimiento en la adolescencia y al mantenimiento de la masa muscular en adultos.

También contiene ácido oleico, una grasa monoinsaturada presente en el aceite de oliva y relacionada con la salud cardiovascular y hepática. A ello se suma la colina, nutriente esencial para el desarrollo.

Entre sus componentes figuran fósforo, potasio y casi todas las vitaminas, salvo la C. La luteína y la zeaxantina son antioxidantes que se acumulan en el ojo y contribuyen a protegerlo.

El huevo también puede encajar en una alimentación orientada a perder peso. La Fundación Española del Corazón lo incluye entre los alimentos recomendables en dietas de adelgazamiento, preferiblemente preparado cocido o pasado por agua.