La psicología lo afirma: los caldos y las croquetas de la infancia no solo alimentan, también despiertan emociones

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga y nutricionista Juana Fernández explica en su libro 'La cocina emocional' cómo los platos de la infancia aportan calma, consuelo y emociones que van más allá de su valor nutricional. Determinados aromas y alimentos reconfortantes conectan directamente con momentos autobiográficos y vivencias de cuidado asociadas a nuestra historia personal. La ciencia vincula esta evocación de recuerdos con el sistema olfativo y regiones cerebrales clave como el hipocampo y la amígdala, fenómeno conocido como el 'efecto Proust'. El impacto emocional de la comida no depende únicamente del sabor, sino del contexto, quién preparaba la receta y cómo nos sentíamos en ese momento.

Hay olores capaces de devolvernos a una cocina en la que no hemos entrado desde hace décadas.

El caldo que preparaba nuestra abuela, las croquetas que sobraban del cocido o el sofrito que anunciaba que la comida estaba casi lista. Basta con reconocer uno de esos aromas para recordar personas, conversaciones y momentos que parecían olvidados.

La comida no solo satisface el hambre. También puede despertar recuerdos autobiográficos y emociones asociadas a nuestras primeras experiencias. Por eso, determinados platos resultan especialmente reconfortantes, incluso cuando sus ingredientes son sencillos y los hemos comido muchas veces.

Así lo explica Juana Fernández, psicóloga, neuropsicóloga y dietista-nutricionista, autora junto a Marta Verona del libro La cocina emocional (Temas de Hoy).

La especialista destaca que nuestra relación con los alimentos está profundamente relacionada con la historia personal y las emociones.

Nos devuelve a la infancia

En declaraciones recogidas por La Vanguardia, Fernández señala que determinados alimentos tienen un significado que va mucho más allá de sus características nutricionales.

"Hay alimentos y recetas que no solo nos nutren, sino que nos aportan calma, consuelo, alivio, alegría, añoranza", explican Fernández y Verona en su libro.

La psicóloga recuerda especialmente los platos que compartía con su familia durante las celebraciones navideñas. Entre ellos menciona el cordero que preparaban en el restaurante de su tía y el aroma de las castañas asadas en la chimenea.

También destaca el papel de los caldos, que muchas personas relacionan con los cuidados recibidos durante la infancia, especialmente cuando estaban enfermas.

Estos recuerdos no dependen únicamente del sabor, sino también del contexto en el que se consumía el alimento: quién lo preparaba, dónde se comía y cómo nos sentíamos.

Por eso, unas croquetas caseras pueden resultar emocionalmente diferentes de otras elaboradas con ingredientes prácticamente idénticos.

Olores y recuerdos

La ciencia lleva décadas investigando la relación entre el olfato y la memoria autobiográfica.

Una revisión publicada en Frontiers in Behavioral Neuroscience en 2014 explica que los olores pueden activar recuerdos personales relacionados con experiencias antiguas y emocionalmente significativas.

El fenómeno suele conocerse como efecto Proust, en referencia al episodio literario en el que el sabor de una magdalena devuelve al protagonista a su infancia.

La explicación está relacionada con las conexiones entre el sistema olfativo y regiones cerebrales implicadas en la memoria y las emociones, como el hipocampo y la amígdala.

Sin embargo, una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2026 matiza que los recuerdos desencadenados por olores no son superiores en todas sus características a los provocados por otros estímulos.

Su capacidad evocadora depende de la experiencia individual y de las asociaciones aprendidas.

Puede resultar reconfortante

Fernández también distingue entre el recuerdo emocional y las sensaciones físicas que proporcionan determinados alimentos. Un caldo caliente, por ejemplo, aporta líquido y temperatura, además de resultar fácil de consumir cuando tenemos poco apetito.

Pero su capacidad para reconfortarnos también puede estar relacionada con las experiencias de cuidado que asociamos a ese plato.

La psicóloga sostiene que comer implica mucho más que cubrir unas necesidades energéticas. El placer, la satisfacción y las emociones también forman parte de la experiencia alimentaria.

Eso no significa que una receta pueda resolver por sí sola un problema emocional ni que todos los recuerdos asociados a la comida sean agradables. Cada persona construye sus propias asociaciones a partir de sus vivencias.

Por eso, el olor de unas croquetas, una sopa o un guiso puede despertar alegría en alguien y nostalgia en otra persona.